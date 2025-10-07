Grande Fratello, Grazia Kendi si confessa in diretta: “La rabbia che ho dentro viene da una violenza subita”





Nella puntata del 6 ottobre del Grande Fratello, ampio spazio è stato dedicato alla storia personale di Grazia Kendi, una delle concorrenti di questa edizione. Sin dai primi giorni nella Casa, Grazia si era fatta notare per il suo carattere deciso e per i frequenti contrasti con gli altri inquilini. Tuttavia, durante la diretta, la giovane ha scelto di aprirsi e condividere una parte dolorosa della sua vita, rivelando di essere stata vittima di violenza in passato.





Nel corso della prima settimana, Grazia era stata al centro di numerosi scontri con i compagni di avventura. Le discussioni erano nate per motivi apparentemente banali, come la scelta degli ingredienti per le polpette o le attività notturne che disturbavano il resto del gruppo. Questi episodi avevano portato a tensioni crescenti, culminate in un acceso diverbio con Giulia Soponariu, che l’aveva accusata di usare toni inappropriati e di essere una “miracolata”.

Durante la trasmissione, Grazia ha deciso di affrontare apertamente le sue emozioni, spiegando l’origine della sua rabbia: “Sono stata violentata, la rabbia che ho dentro viene da lì”. Questa confessione ha sorpreso sia i concorrenti sia il pubblico a casa, rivelando un lato più vulnerabile della giovane.

Giulia Soponariu, una delle persone con cui Grazia aveva avuto maggiori attriti, ha ascoltato le sue parole con attenzione. In seguito, Grazia ha voluto scusarsi per i toni usati in precedenza: “Non l’ho detto in modo cattivo, tu sei molto fortunata. Se non ti volessi bene, non passerei tanto tempo con te. Ho sbagliato il tono”. Le sue scuse hanno contribuito a stemperare le tensioni tra le due.

Nel corso della puntata, la conduttrice Simona Ventura è intervenuta per offrire supporto a Grazia e aiutarla a riflettere sulle sue emozioni. Rivolgendosi alla concorrente, Ventura ha detto: “Forse stai cercando di far uscire un dolore enorme. Il dolore che hai provato è stato troppo grande, e tu hai provato a seppellirlo. Ma questa è la prima volta che provi a dargli voce”.

La giovane ha spiegato di aver intrapreso un percorso terapeutico per affrontare il trauma subito: “Non sono riuscita a farcela da sola, ho dovuto chiedere aiuto”. Le parole della conduttrice hanno voluto sottolineare l’importanza di questo percorso: “Hai un mostro dentro, ma questo è un buon inizio. Se impari a gestire il dolore, potrai essere finalmente felice. È come costruire una casa: stai iniziando dalle fondamenta”.

La storia di Grazia Kendi ha portato alla luce un tema delicato e complesso, sensibilizzando il pubblico su esperienze spesso difficili da condividere. Nonostante le difficoltà iniziali nel relazionarsi con gli altri concorrenti, la sua confessione potrebbe rappresentare un passo importante verso una maggiore comprensione reciproca all’interno della Casa.



