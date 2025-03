Grande Fratello, Helena al centro del gossip: le immagini del bacio che confermano tutto

Al Grande Fratello, una delle serate più intense della stagione ha regalato un momento inaspettato che ha catturato l’attenzione del pubblico. Durante la cosiddetta “cena dei veleni”, un confronto tra i concorrenti che ha già fatto storia nel programma, è scattato un bacio tra Helena e Mariavittoria Cozzolino, detta MaVi. Un episodio che ha sorpreso molti, considerando i contrasti iniziali tra le due gieffine.





La serata è iniziata con un confronto diretto tra i concorrenti, durante il quale Jessica Morlacchi ha preso la parola per chiudere alcune questioni irrisolte. Rivolgendosi a Helena, con cui in passato ci sono stati momenti di tensione, ha riconosciuto un’evoluzione positiva nel loro rapporto: “Lei, per me, è stata una scoperta. Sapevo che saremmo andate d’accordo. Sono felice di come ci siamo ritrovate”. Un commento che ha messo in luce la crescita personale e la capacità di superare i dissapori.

Successivamente, Jessica ha parlato di Mariavittoria, sottolineando il legame speciale che si è creato tra loro: “Mi piaci così come sei”. Un’affermazione che ha trovato eco anche nel rapporto tra MaVi ed Helena, culminato in un bacio sulle labbra. Un gesto che ha sorpreso, considerando che all’inizio del programma le due non si sopportavano affatto.

Secondo quanto riportato da alcune fonti, tra cui il portale Il Sussidiario, inizialmente il rapporto tra Helena e MaVi era caratterizzato da tensioni e incomprensioni. Tuttavia, un momento di confronto nel Tugurio ha segnato una svolta. È stato lì che le due si sono rese conto di avere più punti in comune di quanto pensassero, decidendo di approfondire la loro amicizia. Una scelta che si è rivelata vincente, dato che ora si sostengono a vicenda in uno dei momenti più delicati della competizione: la finale del Grande Fratello.

Il pubblico ha accolto con entusiasmo questa nuova amicizia, lodandone la spontaneità e la sincerità. Un commento condiviso sui social recita: “L’amicizia non ha bisogno di trucchi e giochi per essere instaurata. L’amicizia unisce due cuori attraverso un’attrazione nascosta, il cui segreto risiede nella sincerità di questi cuori. Grande armonia”. Parole che riflettono il sentimento generale dei fan del programma.

Nonostante ciò, Helena non ha risparmiato una battuta ironica sulle sue rivali Chiara Rabbi e Zeudi Di Palma, mettendo in dubbio la solidità del loro rapporto: “Fuori di qui saranno amiche fino al 2024, cioè mai”. Una frecciatina che sottolinea il clima competitivo della casa, ma che lascia anche spazio a interpretazioni sul futuro delle relazioni nate all’interno del reality.