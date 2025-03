Grande Fratello, Helena in allerta: Javier ha svelato piani inaspettati per il dopo!

Lunedì 31 marzo, in prima serata su Canale 5, si conoscerà il nome del vincitore del Grande Fratello. I concorrenti rimasti in gara sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Mariavittoria Minghetti, Chiara Cainelli e Helena Prestes. Questi sei finalisti hanno conquistato il cuore del pubblico, portandoli fino all’ultimo atto del reality condotto da Alfonso Signorini.





Nel corso di questa edizione, si sono formate diverse coppie, tra cui spicca quella di Javier e Helena. Inizialmente, entrambi hanno avuto flirt con altri concorrenti, ma successivamente la loro relazione è evoluta in un amore profondo. I due hanno espresso l’intenzione di compiere passi significativi insieme, incluso il desiderio di costruire una famiglia.

Nella comunità dei fan, gli “Helevier” (il nome affettuoso dato alla coppia) e Javier stesso sostengono fortemente Helena nella finale. La popolarità di Helena è innegabile: il suo carattere forte e a volte impulsivo ha colpito i telespettatori, rendendola una delle protagoniste più amate di quest’edizione.

Tuttavia, il percorso di Helena non è stato privo di ostacoli. Dopo una pesante discussione con Jessica Morlacchi, culminata nel noto episodio del lancio del bollitore, Helena è stata nominata d’ufficio ed eliminata. Fortunatamente per lei, è stata successivamente ripescata, tornata nella casa ha mostrato anche il suo lato più dolce e affettuoso, specialmente nella sua relazione con Javier. Resta da vedere se il loro amore sopravvivrà anche una volta fuori dal reality.

In attesa della finale, Javier ha condiviso alcune riflessioni durante una diretta su Instagram. Ha parlato del futuro con Helena, rivelando quale sarà la prima cosa che faranno una volta riuniti. “Ci chiudiamo e stiamo un po’ da soli, questo subito. Poi nei primi giorni staremo insieme e faremo tante cose”, ha dichiarato. Inoltre, ha aggiunto: “Vinca o non vinca non importa, la prima cosa che farò è dire ‘ok ragazzi’ noi due andiamo in macchina”. Le sue parole lasciano intendere un forte desiderio di trascorrere del tempo di qualità con Helena, indipendentemente dall’esito della finale.

Mentre i fan attendono con ansia il risultato, il clima nella casa è carico di emozioni e aspettative. La finale promette di essere un evento ricco di sorprese, non solo per i concorrenti, ma anche per gli spettatori che hanno seguito le vicende del Grande Fratello con passione.

Con il pubblico diviso tra sostenitori di Helena, Jessica, Lorenzo e gli altri finalisti, la tensione è palpabile. Ogni concorrente ha la propria schiera di fan che sperano in un trionfo, rendendo la finale un momento di grande attesa.