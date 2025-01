Grande Fratello: Helena Prestes accusata di subire razzismo nella Casa, il caos fuori dal reality

Negli ultimi giorni, Helena Prestes, la modella brasiliana, è al centro di diverse polemiche in Casa del GF, non solo con la sua rivale, Shaila Gatta, ma anche con altri coinquilini. Alcuni scambi e schermaglie verbali si svilupparono in situazione sopravviventi, determinando una discussione accesa.





Alcuni utenti di piattaforme come la pagina @CentralReality discutono il fatto che ci siano gravi atti di razzismo e xenofobia contro Helena, descrivendo alcuni concorrenti come aggressori.

Secondo la pagina social, il tutto sarebbe iniziato con il suo rifiuto di una polpetta che Shaila Gatta le aveva offerto, dopo di che iniziarono gli attacchi in presunta lingua xenofoba. La situazione è peggiorata quando Helena ha scritto una lettera al compagno romantico di Shaila, Lorenzo, e gli insulti sono caduti. Shaila ha detto a Helena che è falsa e che racconta storie tristi e ha addirittura critico la cultura brasiliana. In un episodio particolarmente controverso, Shaila ha detto a Helena che ha “il sedere peloso”, che colpevolemente riguarda la cultura brasiliana e le scimmie.

@CentralReality ha documentato il vizio degli altri concorrenti Giglio e Lorenzo, affermando che anch’essi partecipano a insulti verbali. C’è stato un momento in cui Giglio ha chiuso a chiave Helena nella sauna e ha cominciato a alzare la temperatura per farla “esplodere”. Di recente, anche Ilaria avrebbe minacciato Helena, dicendole che avrebbe “aperto a metà” se avesse menzionato i suoi figli.

Secondo questa pagina social, Helena viene sempre presa di mira e insultata sempre che viene fuori dai suoi compagni di squadra che la supportano. Dicono che l’ufficio stampa del modello abbia già rilasciato un comunicato stampa, e adesso aspettiamo la reazione del Grande Fratello per regolare la situazione. Tuttavia, non tutti sono d’accordo con questa analisi. Molti spettatori ritengono che sia Helena la causa di tutti i problemi con la sua attitudine, dicendo che non c’è bisogno che i compagni di squadra la difendano. Tutto il tema è al centro del dibattito nei media.