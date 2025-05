Il dolore di Mattia Zenzola per il padre: “Sono troppo giovane per pensare di perderlo”

Mattia Zenzola, giovane ballerino e vincitore dell’edizione 2023 di Amici, ha recentemente concluso il suo primo anno da professionista nella celebre trasmissione televisiva. Dopo il trionfo nel maggio dello stesso anno, è tornato nella scuola per supportare i nuovi talenti, tra cui la ballerina di latinoamericano Alessia Pecchia. Parlando della sua esperienza nel programma, ha definito Amici “la scuola di vita più bella che potessi avere”. Ha inoltre sottolineato quanto questa esperienza lo abbia aiutato a crescere e a credere in sé stesso: “Ho imparato ad apprezzarmi molto, che qualcosa valgo, me l’ha fatto capire Maria De Filippi“.





Durante un’intervista rilasciata nello studio di Verissimo, nella puntata trasmessa il 24 maggio, Mattia Zenzola ha mostrato il suo lato più emotivo parlando delle difficoltà che sta affrontando a causa delle condizioni di salute del padre, Francesco Zenzola. In un momento di grande commozione, ha dichiarato: “Stiamo combattendo insieme tante piccole battaglie. Ho un po’ di paura, però sono positivo. Mi sento troppo piccolo per immaginarmi una vita senza di lui“. Il ballerino ha poi spiegato quanto sia importante l’amore in situazioni difficili come questa: “Ci stiamo affidando ai medici, l’amore che gli diamo è la cura più importante“.

La conversazione si è poi spostata su un altro aspetto della vita di Mattia Zenzola, ovvero l’amore. Alla domanda della conduttrice Silvia Toffanin su come stesse andando la sua vita sentimentale, il ballerino ha risposto con riservatezza ma anche con sincerità: “È una domanda un po’ strana, non ne ho mai parlato perché sono una persona riservata. Però è giusto dire che in amore va bene in questo periodo“. Poco dopo, in studio è entrata Benedetta Vari, la fidanzata di Mattia, nonché sua partner di ballo. I due si sono conosciuti proprio durante il percorso ad Amici, ma il loro legame si è rafforzato col tempo.

A raccontare come è nata la loro relazione è stata proprio Benedetta Vari, che ha spiegato: “All’inizio volevo capire perché questo ragazzo non parlasse, poi è nato un rapporto che si è trasformato in una ‘migliore amicizia’. Finito il programma ci siamo frequentati perché lavoravamo sempre insieme, giorno dopo giorno stavamo bene. Finita l’estate, si è scoperto un rapporto che non era più un’amicizia“. Parole che hanno trovato conferma nelle dichiarazioni di Mattia, che ha aggiunto: “Avevamo bisogno uno dell’altro, ci stiamo migliorando la vita. Con lei mi sento me stesso al 100 per cento, auguro a tutti una persona così“.

Il giovane ballerino ha dimostrato una grande maturità nell’affrontare le sfide della vita personale e professionale. Dal successo ottenuto grazie alla sua passione per la danza, al supporto che offre ai nuovi talenti nella scuola di Amici, fino alle preoccupazioni per la salute del padre e all’amore per Benedetta Vari, il percorso di Mattia Zenzola appare intenso e ricco di emozioni.

La storia del suo legame con Benedetta rappresenta un esempio di come le relazioni possano evolvere da semplici amicizie a qualcosa di più profondo e significativo. La coppia sembra condividere non solo l’amore per la danza, ma anche una connessione autentica che li rende complici sia sul palco che nella vita quotidiana.

Nonostante i momenti difficili legati alla famiglia e alle responsabilità crescenti della sua carriera, Mattia Zenzola continua a dimostrare determinazione e sensibilità. Il suo percorso è un esempio di come talento, dedizione e relazioni autentiche possano contribuire a costruire una vita piena di significato.