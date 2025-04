Grande Fratello: Helena riceve il Tapiro d’Oro e non riesce a trattenere le emozioni davanti a tutti!

Dopo la conclusione dell’ultima edizione del Grande Fratello, Helena Prestes è stata accolta da Valerio Staffelli, noto inviato di Striscia la Notizia, che le ha consegnato il Tapiro d’Oro. La modella brasiliana, che ha chiuso il reality al secondo posto, ha dimostrato di avere molto da dire, nonostante la sua delusione per non aver vinto.





Fino a pochi minuti prima della proclamazione, Helena era considerata la vincitrice certa. Tuttavia, la coppa è andata a Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, nota per il brano “www.mipiacitu”. Accettando il secondo posto con una certa filosofia, Helena ha dichiarato: “Ho pensato che se avessi vinto, mi sarei comprata una casa… e invece”.

Nonostante la sconfitta, Helena ha trovato conforto in una nuova relazione con Javier Martinez, il quale è emerso tra confessionali e nomination. “Mi sento comunque vincitrice perché ho trovato l’amore”, ha affermato Helena durante l’intervista con Staffelli. Ma non ha esitato a lanciarsi in frecciatine contro i suoi ex coinquilini.

Durante il suo intervento, Helena ha stilato una lista di ex inquilini che non le sono rimasti impressi, citando nomi come Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice e Zeudi Di Palma. A quest’ultima ha riservato una delle sue osservazioni più pungenti: “Fino a due sere prima mi faceva solo complimenti. Amici amici e poi ti rubano la bici…”. Questa frase, ricca di ironia, potrebbe essere considerata un manifesto del suo disincanto.

È importante notare che Zeudi non ha mai nascosto la sua preferenza per Jessica Morlacchi, un fatto documentato in vari video. Tuttavia, come spesso accade nei reality, la percezione della realtà può essere influenzata dal montaggio.

In un altro momento dell’intervista, Staffelli ha chiesto a Helena cosa pensasse di Lorenzo Spolverato e della sua apparente protezione divina da parte del programma. Senza esitazioni, Helena ha risposto: “No, secondo me era protetto da una forza che non conosco. Magari da un Grande Fratelliño”.

Il servizio completo sull’intervista andrà in onda questa sera su Canale 5, promettendo di intrattenere il pubblico con le rivelazioni di Helena. Gli spettatori sono invitati a preparare i popcorn e, per chi si sente invidioso, a indossare un caschetto, in attesa delle battute e delle frecciatine che caratterizzeranno la trasmissione.

La partecipazione di Helena Prestes al Grande Fratello ha suscitato un notevole interesse, non solo per la sua performance nel programma, ma anche per le sue interazioni con gli altri concorrenti. Il Tapiro d’Oro ricevuto da Staffelli rappresenta un simbolo di come la sua esperienza nel reality continui a generare discussioni e curiosità.