Grande Fratello, il budget spesa confermato e la Casa si prepara alla festa: ecco le novità per questa settimana

Il budget spesa non subirà decurtazioni: ogni concorrente avrà 20 euro a disposizione. La Casa del Grande Fratello si prepara alla festa dopo i recenti scontri.





Nel pomeriggio del 27 gennaio, subito dopo una puntata particolarmente turbolenta, la produzione del Grande Fratello ha convocato tutti i concorrenti in salone per un’importante comunicazione. Tra gli eventi più intensi di quella sera, l’addio di Luca Calvani e uno scontro acceso tra Amanda e il resto della Casa. Durante la puntata, Alfonso Signorini ha mostrato una clip in cui alcuni coinquilini non hanno risparmiato critiche alla cognata di Albano Carrisi.

Jessica ha commentato senza mezzi termini: “Sta facendo una grande figura di merda. Vai a recitare da un’altra parte. Da adesso sarà guerra.” Shaila Gatta, poi, ha aggiunto: “Sono fiera che se ne sono accorti che Amanda è un grande bluff. Ha trovato il coraggio di far uscire se stessa, è una vipera.” Queste parole hanno fatto scalpore, ma Amanda ha risposto con una notevole calma, dichiarando: “Non posso focalizzarmi su ogni cattiveria. Pensassero ciò che vogliono.”

Nel frattempo, la nipote di Amanda, Jasmine Carrisi, è intervenuta a sostegno della zia, dicendo: “Sei sempre elegante, diplomatica, sei pazzesca. Non impazzire mai. Non ho più una vita sociale da quando sei qui, mi manchi, ti amo.”

Dopo l’uscita di Luca, Amanda ha vissuto momenti di difficoltà emotiva e si è chiusa in sé stessa. Ha ripreso a interagire con gli altri solo nel primo pomeriggio, quando Iago e Pamela hanno letto il comunicato ufficiale sulla spesa settimanale.

La grande notizia è che, contrariamente a quanto accaduto in altre occasioni, non ci saranno decurtazioni sul budget. Ogni concorrente avrà a disposizione 20 euro, per un totale complessivo di 400 euro per la Casa. Questa conferma ha scatenato l’entusiasmo tra i concorrenti, che si preparano a sfruttare al meglio la nuova somma per affrontare la settimana con una marcia in più.

La conferma del budget spesa ha sicuramente portato una ventata di energia positiva all’interno della Casa del Grande Fratello, e i concorrenti sembrano pronti a godersi il momento. Tuttavia, la tensione tra alcuni inquilini continua a essere palpabile, e i prossimi giorni potrebbero riservare altre sorprese.