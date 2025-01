Grande Fratello: il romantico gesto di Javier per Helena conquista il pubblico e scatena i fan sui social

Nel mondo del Grande Fratello, le relazioni dei concorrenti sono sempre fonte di emozioni, tensione e sorprese. In particolare, in questa edizione del reality, i rapporti erano più strani che mai, e la prova di eliminazione che ha visto coinvolta Helena Prestes ha scombussolato gli equilibri della casa.





Benché la modella sia ormai uscita dal gioco da quasi una settimana, il suo nome continua ad essere spiaggiato tra i concorrenti. La situazione, infatti, si è fatta complicata soprattutto per il legame che la ragazza avrebbe instaurato con Javier Martinez, il pallavolista argentino che in questi giorni non avrebbe smesso di pensare a lei.

Nel corso della recente chiacchierata con Alfonso Signorini e Zeudi Di Palma, i due presentatori hanno provato a sottoporre Javier a un test di sincerità, interrogandolo sulle proprie preferenze: da una parte, Zeudi ha detto “Tra dayane o Helena? Io dico Helena”, dall’altra, Javier l’ha sbalordita rispondendo “Dayane” e non avendo dubbi.

La risposta del giocatore ha lasciato sulle spine non solo la presentatrice ma anche lo stesso pubblico a casa, che si aspettava una risposta diversa. Nella stessa giornata, inoltre, un aereo sarebbe volato sopra la casa con lo striscione “Por un beso de la flaca. Helevier”. Javier si sarebbe emozionato e, alzatosi dalla sedia, avrebbe salutato Helena e le avrebbe mandato un bacio a forma di cuore. I suoi fan, in rete, non avrebbero perso l’occasione per commentare: “Non c’è bisogno di altro”, “Quel bacio aveva sapore romantico” e “Si è visto il suo batticuore”.

Chi è convinto che si tratti di un gesto vero e non una strategia per riconquistare il pubblico? Chi spera che possa trasformarsi in un rapporto? Confermando la prerogativa del reality […] aiutando gli italiani a scoprire, infatti, cosa accadrà fra Javier ed Helena.