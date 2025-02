Grande Fratello, Ilary Blasi al posto di Alfonso Signorini? L’indiscrezione scuote il reality

Voci di un possibile cambio alla conduzione del Grande Fratello: Ilary Blasi potrebbe prendere il posto di Alfonso Signorini. Intanto, la conduttrice si prepara a tornare in TV con un nuovo reality.





Negli ultimi giorni, il nome di Ilary Blasi è tornato al centro dell’attenzione per il suo imminente ritorno sul piccolo schermo. L’ex moglie di Francesco Totti, infatti, sarà alla guida di The Couple, un format inedito che ricorda da vicino il Grande Fratello, ma con una dinamica di gioco diversa.

Il programma vedrà protagoniste coppie famose – partner, amici, parenti o anche ex rivali – che dovranno affrontare prove sia fisiche che psicologiche. Secondo le prime indiscrezioni, tra i concorrenti dovrebbero esserci Soleil Sorge, Samantha De Grenet e Alex Belli. Un cast che già promette scintille, considerando che in passato Samantha De Grenet ha avuto un flirt proprio con Francesco Totti, prima della sua relazione con Ilary.

Ma mentre si parla del nuovo progetto televisivo, un’indiscrezione ancora più clamorosa ha iniziato a circolare: Ilary Blasi potrebbe tornare alla guida del Grande Fratello, prendendo il posto di Alfonso Signorini.

Ilary Blasi conduttrice del Grande Fratello? L’indiscrezione

Quest’anno, la gestione del reality da parte di Alfonso Signorini è stata spesso al centro di critiche. Alcuni spettatori lo hanno accusato di non essere stato abbastanza imparziale e di aver favorito alcuni concorrenti, mentre altri ritengono che non abbia saputo gestire le dinamiche più controverse della Casa.

In questo contesto, l’idea di una possibile sostituzione del conduttore non è del tutto nuova, ma stavolta il nome di Ilary Blasi sembra emergere con maggiore insistenza. L’indiscrezione è stata rilanciata dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, secondo cui The Couple potrebbe addirittura sostituire L’Isola dei Famosi nella prossima stagione televisiva.

“I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire le sorti del reality”, ha dichiarato Pugnaloni, lasciando intendere che il nuovo programma potrebbe servire da test per Ilary.

Ma è la sua seconda affermazione a far discutere di più:

“Il GF a settembre potrebbe cambiare conduzione e se per Ilary The Couple fosse solo un test per riprendersi il vero GF?”

Alfonso Signorini sarà davvero sostituito?

Se la notizia venisse confermata, Ilary Blasi farebbe il suo ritorno alla guida del reality più longevo della TV italiana, ruolo che ha già ricoperto tra il 2016 e il 2018 nelle edizioni del Grande Fratello Vip.

Tuttavia, come sottolineato da Novella 2000, ogni anno si parla di un possibile cambio di conduzione, ma alla fine Alfonso Signorini è sempre stato riconfermato.

Per ora, non ci sono annunci ufficiali da parte di Mediaset, ma il fatto che The Couple possa rappresentare una sorta di prova generale per Ilary alimenta i sospetti. Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire se davvero il Grande Fratello subirà un cambio di rotta o se, ancora una volta, Signorini resterà saldo al comando.