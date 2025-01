Grande Fratello in difficoltà: ascolti ancora in calo nonostante il ripescaggio e i colpi di scena annunciati da Alfonso Signorini

Le strategie per risollevare gli ascolti non sembrano funzionare: il reality perde ancora contro la concorrenza di Rai Uno. La puntata del Grande Fratello di lunedì 20 gennaio 2025 è stata caratterizzata da numerosi colpi di scena, ma non è riuscita a conquistare il pubblico televisivo. Tra i momenti salienti, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato il ripescaggio di alcuni ex concorrenti, una mossa finalizzata a riportare dinamiche interessanti nella Casa e a risollevare gli ascolti. Tuttavia, la serata ha registrato uno share del 17%, fermandosi a soli 2,3 milioni di spettatori, un risultato deludente per Mediaset.





Ripescaggi e rivelazioni: la serata del Grande Fratello

Durante la diretta, alcuni dei concorrenti eliminati, come Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia, ed Eva Grimaldi, hanno avuto l’opportunità di tornare in gioco, con un televoto che deciderà giovedì 23 gennaio chi potrà rientrare definitivamente nella Casa. La speranza della produzione era di riportare attenzione sul reality, che ha visto un calo di interesse da parte del pubblico dopo l’eliminazione di Helena e la ritirata di Jessica.

Inoltre, la puntata ha affrontato momenti di forte impatto emotivo. Pamela Petrarolo ha condiviso il suo drammatico percorso personale, raccontando i difficili anni successivi alla sua esperienza in Non è la Rai, segnati da gravi problemi di salute. Il suo appello per ritrovare il fratello scomparso ha commosso il pubblico, ma non è bastato per incrementare gli ascolti.

La fiction di Rai Uno domina il prime time

Nonostante gli sforzi del Grande Fratello, la concorrenza si è rivelata insuperabile. La seconda puntata de Il Conte di Montecristo, trasmessa in prima serata su Rai Uno, ha totalizzato 5,8 milioni di spettatori e uno share del 31,40%, lasciando il reality di Mediaset molto indietro.

Il calo di ascolti per questa edizione del Grande Fratello rappresenta un problema evidente. La serata di lunedì ha dimostrato ancora una volta che le dinamiche interne alla Casa non riescono a competere con la programmazione della rete pubblica.

Un’edizione in difficoltà: cosa aspettarsi?

Questa edizione del Grande Fratello sembra faticare a trovare una formula vincente per attirare gli spettatori. Nonostante i momenti di tensione e i racconti personali che hanno caratterizzato la puntata del 20 gennaio, il pubblico ha preferito altre proposte televisive. Resta da vedere se il ripescaggio dei concorrenti e le dinamiche che ne deriveranno riusciranno a invertire questa tendenza negativa e a riportare il reality al centro dell’attenzione mediatica.