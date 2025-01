Grande Fratello, Javier Martinez rompe il silenzio su Helena Prestes: le sue parole inaspettate fanno discutere i fan e chiariscono il loro rapporto

Nel corso dell’ultima settimana, l’edizione del Grande Fratello ha presentato una serie di scottanti sviluppi che hanno mandato il pubblico in visibilio. Uno dei più dibattuti è stato sicuramente l’allontanata di Helena Prestes, per la quale è scoppiato un vero e proprio putiferio e tra gli utenti che hanno volluto gridare allo scandalo dietro il televoto truccato. Il passaggio ha certamente rappresentato uno chok per la modella brasiliana, anche per il compagno di avventure, che fra le parlate ha gettato delle parole altrettanto discusse.





Great-frika e l’interesse di Javier

La vicinanza tra Javier Martinez e Helena Prestes è stata sicuramente una delle più discusse dell’edizione. Già dal loro primo incontro, basato su giochi di occhi, sorrisi e parole, gli spettatori si erano espressi in maniera positiva, subito proiettandoli verso una qualche forma di interesse reciproco. Tuttavia, il pallavolista argentino aveva ben presto precisato che con Helena, “amici, solo amici”. Parlando con Chiara Cainelli, aveva comunque aggiunto non potesse prevedere di soffrire così tanto dopo l’allontanamento della modella brasiliana. “Non pensavo mi colpisse così tanto la sua uscita, anche se ho già allontanato le domande su un possibile interesse”, ha infatti dichiarato questa mattina, 24 agosto. Secondo lui, tutto durava “solo amicizia” e “lei era molto fisica con me, mi abbracciava, ma sapevo che poteva mentire anche con quella distanza”.

Javier: Il famoso bacio ero di schiena!

Lo spettacoloso sviluppo aveva rappresentato il bacio che Helena aveva dato a Javier proprio qualche sera prima. Naturalmente, stavo voltandole le spalle, quindi è stata lei a darmelo. Come accettare? "Mi stavo voltando, sapeva che ero di schiena per salutarla. Cosa avrei saputo che sarebbe venuta da dietro e mi ha baciato?"

Le reazioni

Le parole di Javier sembravano aver diviso gli utenti. Anche con lo spettro del diplomatico all'amicizia, molti ritengono che ci sia dell'insicurezza nascosta dietro di lui. Sono molti quelli che chiudevano in una cassetta dei commenti social, come "Basta mostrarci i tuoi film, si perde solo come amico e lo ha già detto più volte" o "Secondo me ha un po 'paura di dire la verità ".