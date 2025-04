Grande Fratello, Jessica spiazza tutti: “È la prima cosa che farò” dopo la vittoria

La finale del Grande Fratello ha visto la sorprendente vittoria di Jessica Morlacchi, un risultato che ha scatenato reazioni contrastanti tra il pubblico e i fan. Nonostante il trionfo, i sostenitori di Helena Prestes hanno espresso la loro insoddisfazione sui social, affermando che questa edizione fosse la peggiore di sempre. Messaggi come “Questa è stata l’edizione più brutta della storia”, “Anche in studio è calato il gelo” e “Siamo su scherzi a parte?” sono stati tra i commenti più ricorrenti.





La tensione è palpabile, e molti fan sostengono che la vera vincitrice sia stata Helena. Le affermazioni sui social non si sono fatte attendere: “La vera vincitrice è Helena”, “Jessica ha vinto il GF di Helena”, e “Non ha vinto il premio, ma ha vinto l’amore del pubblico”. Questi commenti riflettono un forte attaccamento alla modella brasiliana, che ha saputo conquistare il cuore di molti telespettatori. Le dichiarazioni continuano con frasi come “L’unica vera protagonista” e “Meritava il premio più di chiunque altro”, evidenziando il rispetto e l’affetto che i fan nutrono per Helena.

Dopo la proclamazione del vincitore, Jessica ha dichiarato di essere al settimo cielo per il suo trionfo. “Sono felicissima perché per me il Grande Fratello è stata una famiglia”, ha affermato la cantante. Ha poi aggiunto: “Ora desidero tornare a fare musica, mi è mancata tantissimo. Prossimamente tornerò a rompervi le scatole con nuove canzoni, perché questo è il mio mestiere ed è quello che amo fare”. Le sue parole rivelano un chiaro desiderio di riprendere la sua carriera musicale, che sembra essere stata messa in secondo piano durante la sua partecipazione al reality.

In un gesto affettuoso, Jessica ha dedicato la sua vittoria al suo amato cagnolino Camillo. Sulle sue Instagram Stories, ha postato una foto del suo fedele amico a quattro zampe, accompagnata da una didascalia d’amore: “Ti dedico tutto amore mio. Ti amo. Mamma J”. Questo gesto ha ulteriormente umanizzato la sua figura, mostrando il suo legame profondo con il suo animale domestico.

Le percentuali di voto hanno visto Helena fermarsi al 47,63%, mentre Jessica ha conquistato il 52,13%. Subito dopo la proclamazione, incredula, Jessica ha commentato: “Ragazzi, io non ci sto capendo nulla. Penso sia tutto uno scherzo. Non riesco a realizzare. Tutto quello che posso dire è ‘grazie’. Grazie a ognuno di voi che ha creduto in me. Mi avete fatto un regalo pazzesco. Sono felicissima. Adesso piano piano realizzo. Ciao”. Queste parole riflettono la sua sorpresa e gratitudine nei confronti del pubblico che l’ha sostenuta.

Le reazioni dei fan di Helena continuano a dominare le conversazioni sui social media, con molti utenti che si interrogano su cosa sia andato storto e come sia possibile che una concorrente con il carisma e il supporto di Helena non sia riuscita a trionfare. La frustrazione è palpabile, e i fan si sentono traditi da un risultato che sembrava scontato fino all’ultimo.