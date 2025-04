Grande Fratello: Jessica svela quanto ha vinto, ma la penale fa discutere! Scopri l’importo finale che porterà a casa

La 18esima edizione del Grande Fratello si è chiusa con il successo di Jessica Morlacchi. A tarda notte, Alfonso Signorini ha annunciato: “Il pubblico ha deciso che a vincere quest’edizione del reality è Jessica Morlacchi”. Dopo un emozionante confronto finale con Helena Prestes, le due concorrenti hanno spento le luci della casa e si sono unite al conduttore in studio per festeggiare il verdetto.





Ancora incredula, Jessica ha dichiarato: “Penso sia tutto uno scherzo, non riesco a realizzare. Non ci sto capendo nulla. Posso solo dire grazie, grazie a ognuno di voi che avete creduto in me. Mi avete fatto un regalo pazzesco. Sono felicissima”. Le sue parole riflettono la sorpresa per un traguardo che sembrava irraggiungibile all’inizio della sua avventura nel reality.

Con la conclusione del programma, molti si interrogano sul reale guadagno di Jessica Morlacchi. Il montepremi ufficiale è di 100mila euro, ma ci sono vari fattori che influenzano la cifra finale, tra cui obblighi di beneficenza, tasse e compensi settimanali.

È noto che metà del montepremi, ovvero 50mila euro, sarà devoluto in beneficenza. Jessica ha annunciato che destinerà questa somma a un’associazione che si occupa di bambini. Da questo importo, tuttavia, bisogna sottrarre l’IVA del 22%, corrispondente a 11mila euro, portando il totale a 39mila euro. A questa cifra si devono aggiungere i compensi guadagnati durante la permanenza nella casa.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali sui cachet, si vocifera che Jessica abbia ricevuto 5mila euro a settimana. Considerando che ha trascorso 16 settimane nella casa prima di ritirarsi, più altre 8 settimane dopo il ripescaggio, il totale ammonta a 120mila euro. Tuttavia, è necessario tenere conto della penale per il suo ritiro, che sembra essere stata di 50mila euro.

Facendo i conti, il guadagno finale di Jessica Morlacchi si aggira tra i 100 e i 110mila euro. Questo importo tiene conto sia del montepremi che dei compensi settimanali, ma anche delle penalità subite. La cifra finale rappresenta un traguardo significativo per la vincitrice del Grande Fratello, che ha saputo conquistare il cuore del pubblico.