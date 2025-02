Grande Fratello, la furia di Signorini contro Shaila e Lorenzo: “Comportamento volgare!”

Alfonso Signorini non ha risparmiato Shaila e Lorenzo, dopo un gesto che ha suscitato polemiche e indignazione tra il pubblico. Ecco cosa è successo nella diretta.

La puntata del Grande Fratello andata in onda il 10 febbraio 2025 ha riservato momenti di grande tensione, culminando con l’incredibile reazione di Alfonso Signorini nei confronti di Shaila e Lorenzo. Durante la diretta, i due concorrenti sono stati protagonisti di un episodio che ha scatenato l’indignazione del pubblico, con le immagini che sono diventate virali in breve tempo.





In un video che ha rapidamente fatto il giro del web, Shaila e Lorenzo si sono mostrati in atteggiamenti troppo intimi all’interno della cucina, suscitando una reazione immediata. Signorini, visibilmente infuriato, non ha potuto fare a meno di intervenire in diretta. “Vederti sul tavolo della cucina a gambe larghe con Lorenzo sopra, onestamente, non è una bella immagine, è un’immagine volgare,” ha dichiarato il conduttore, facendo capire chiaramente il suo disappunto.

Il conduttore ha poi continuato con una ramanzina, cercando di spiegare che, pur apprezzando la coppia, certe scene non sono adatte alla visione di un pubblico variegato e non devono entrare nelle case degli italiani. “Non è per essere bacchettoni, ma questa immagine non è bella. Siamo open-minded, ma questo no,” ha aggiunto Signorini.

Dopo le parole di Signorini, sia Shaila che Lorenzo sono apparsi imbarazzati e dispiaciuti per quanto accaduto, e hanno promesso di evitare simili gesti in futuro. La reazione di Signorini ha scosso non solo i protagonisti, ma anche i telespettatori, lasciando tutti in attesa di come evolverà la situazione nella Casa.