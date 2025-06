Grande Fratello, la madre di Chiara Cainelli attacca Alfonso D’Apice: “Non augurerei mai un fidanzato come lui”

La madre di Chiara Cainelli, Rossy Rodriguez, ha espresso su Facebook un durissimo sfogo contro la figlia e il fidanzato Alfonso D’Apice. Le parole usate – ora virali – rivelano una profonda frattura nel loro rapporto .





Rodriguez ha scritto testualmente:

i“Signora, io non auguro a sua figlia un fidanzato come Alfonso, per carità. Lo sa che io non ho potuto abbracciare mia figlia da quando è uscita dal Grande Fratello? Lascio immaginare a lei… Lo sa che il 20 giugno era il mio compleanno e loro hanno pubblicato una foto della mamma di Alfonso con Chiara, e a me nemmeno un messaggio o un augurio? Dio vede tutto, e purtroppo gliela farà pagare a tutti e due.”*

Il commento – indirizzato a un follower che difendeva la coppia – è stato poi cancellato, ma nel frattempo clamorosamente condiviso sui social, provocando reazioni contrastanti: c’è chi ha preso posizione con la madre, richiamando vecchi scontri tra Alfonso e l’ex Federica Petagna, e chi invece difende Chiara, osservando che dopo il reality è tornata spesso a Trento, sua città natale, e adesso si trova in vacanza con le amiche, senza Alfonso .

L’acre scontro familiare rivela crepe già presenti da tempo: la mamma è entrata nella casa del Grande Fratello per sorprendere Chiara, con toni affettuosi e approvazione verso Alfonso. Ma oggi tali sentimenti apparirebbero svaniti. Molti utenti hanno commentato su X:

“Il profilo non è fake, quindi la mamma di Chiara è davvero contro Alfonso”

“Se una mamma arriva a fare questo, vuol dire che sotto c’è di più”

Intanto, nonostante la bufera, la coppia non ha replicato pubblicamente: Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice restano silenziosi sui loro social, evitando ogni risposta alle accuse della signora Rodriguez .

Quello che sembrava un amore stabile, nato sotto i riflettori del reality, appare oggi segnato da un vero e proprio scontro tra fidanzati e familiari. La tensione tra Trento, luogo di origine di Chiara, e Napoli, città di Alfonso, sembra riflettere un più ampio disallineamento di sentimenti. Resta da capire se la coppia riuscirà a superare anche questa tempesta mediatica.

Al momento, il silenzio di entrambi lascia aperta l’evoluzione futura dei rapporti. Ogni sviluppo sarà seguito da vicino, mentre i fan attendono un intervento chiarificatore da parte di Chiara o Alfonso.