Grande Fratello: la polemica dopo le parole di Lorenzo su Helena e l’attacco di panico

Con l’avanzare del tempo, la permanenza nella casa del Grande Fratello sta diventando sempre più difficile per i concorrenti, con l’aumento delle tensioni e dei conflitti. È normale che alcuni partecipanti possano manifestare segni di stress, soprattutto dopo mesi di convivenza forzata. Una situazione particolarmente delicata è stata quella vissuta da Helena Prestes, che ha avuto un attacco di panico durante una conversazione nel confessionale con Luca Calvani. L’attore ha raccontato di come la situazione fosse stata difficile da gestire, esprimendo il suo smarrimento e preoccupazione.





Tutto ciò è avvenuto subito dopo un acceso confronto tra Helena e Shaila Gatta, che ha visto le due concorrenti coinvolte in un violento scambio di parole. La discussione, particolarmente infuocata, ha fatto emergere emozioni forti, culminando con il crollo emotivo di Helena.

In seguito a questi eventi, le reazioni sui social non sono tardate ad arrivare, soprattutto per le dichiarazioni di Lorenzo Spolverato, che ha suscitato numerose critiche. Infatti, quando ha parlato dell’attacco di panico di Helena, le sue parole hanno suscitato una vera e propria tempesta online. “Difenderla per un attacco di panico che ti posso dire sticazzi,” ha detto Lorenzo, scatenando l’indignazione di molti telespettatori.

Sui social, numerosi commenti hanno condannato l’atteggiamento di Lorenzo, accusandolo di insensibilità e mancanza di empatia. “Non ci sono più parole ormai per esprimere la bassezza di questo omuncolo. Non appena sarà al televoto…”, ha scritto un utente, mentre altri hanno aggiunto commenti come: “Che sfigato,” e “Dovete prendere provvedimenti.” Alcuni hanno anche condiviso esperienze personali, come quella di una persona che ha dichiarato di essere finita in ospedale per un attacco di panico, sottolineando quanto la situazione fosse seria e delicata.

Il comportamento di Lorenzo non ha trovato consensi, soprattutto in un momento così fragile, dove avrebbe dovuto dimostrare più comprensione. Il pubblico si è schierato dalla parte di Helena, chiedendo maggiore sensibilità e rispetto nei confronti di chi attraversa una crisi emotiva così intensa.