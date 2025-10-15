Grande Fratello, la toccante rivelazione di una concorrente: “Ho tentato di togliermi la vita”





Nel corso di questa edizione del Grande Fratello, Simona Ventura aveva già anticipato che i concorrenti non fossero persone comuni, ma individui con storie di vita complesse e ferite profonde. Le sue parole si sono rivelate profetiche, poiché i racconti dei partecipanti hanno superato ogni aspettativa. Dopo le intense confessioni di Grazia Kendi e Giulia Soponario, anche Ivana Castorina ha deciso di aprirsi, condividendo un momento di vulnerabilità che ha profondamente toccato i suoi compagni di avventura.





Durante una notte particolarmente emotiva all’interno della Casa, Ivana ha trovato il coraggio di parlare del suo passato, circondata dalle amiche Giulia e Grazia. Con una voce calma, ma intrisa di emozione, ha iniziato a narrare gli anni difficili della sua infanzia, contrassegnati dall’abbandono del padre e da una relazione complicata tra sua madre e un altro uomo.

“Io già da piccola avvertivo un forte disagio, non capivo bene,” ha dichiarato Ivana. “Non sono mai stata una bimba forte, ero molto sensibile, molto fragile e tanto timida e in parte lo sono anche ora.” La sua vita è stata segnata da eventi turbolenti fin dalla giovane età, e la scomparsa del padre ha avuto un impatto significativo. Ivana ha descritto come sua madre abbia iniziato una nuova relazione con quello che sarebbe diventato suo marito e il padre di suo fratello, ma che la situazione sia poi degenerata, sebbene non volesse approfondire per rispetto nei confronti della madre, dicendo: “L’ho perdonato.”

Il racconto di Ivana è diventato sempre più intenso, rivelando un rapporto complesso con la figura materna. Ha descritto sua madre come una donna forte ma poco affettuosa, cresciuta con l’idea che la durezza fosse una forma di protezione. “Da mia mamma sono mancate le carezze, è sempre stata dura, ma giusta,” ha spiegato Ivana. “Lo psicologo le diceva ‘sua figlia la distruggono fuori di casa e quindi non deve esagerare con le coccole in casa.’” Questo distacco emotivo ha lasciato un segno profondo su di lei.

A un certo punto, Ivana ha condiviso un episodio drammatico della sua adolescenza, rivelando una decisione estrema che aveva preso. “Poi sono cresciuta, ho preso una decisione molto importante nella mia vita, l’ho fatto da sola, non l’ho condivisa con nessuno,” ha raccontato. “Un anno un’edizione del GF mi ha cambiato la vita, una concorrente aveva avuto alcuni problemi simili ai miei.” In quel momento, ha confessato di aver pensato che la sua vita non avesse più senso, un pensiero che l’aveva portata a un passo dal punto di non ritorno.

Con la voce tremante, Ivana ha menzionato una data cruciale: il 6 dicembre 2008. “Arriva il mio diciottesimo, mia madre voleva organizzare tutto, ma io non ho voluto foto, niente!” ha spiegato. “La sera prima le ho scritto una lettera per parlarle di un mio forte disagio e per annunciarle una cosa che io volevo fare, perché non avevo il coraggio di parlare a voce.” Durante la festa, quando sua madre ha cercato di immortalare il momento, Ivana si è irrigidita, sentendosi sopraffatta. “Mia mamma poi non ha più affrontato l’argomento,” ha aggiunto.

Ivana ha rivelato il suo profondo senso di smarrimento, dicendo: “Mi dicevo ‘perché il Signore non mi prende? Perché muoiono i bambini e non io?’ Volevo morire.” Ha confessato di aver pensato al suicidio e di aver cercato metodi per attuare il suo desiderio. “Andavo negli internet point a cercare sul web metodi per togliermi la vita,” ha detto. “C’era il mezzo più comune e l’ho provato. Provavo e non riuscivo a finire e mi dicevo ‘sei sbagliata e pure codarda.’”

Il silenzio è calato nella Casa mentre Giulia e Grazia, commosse, hanno abbracciato Ivana, senza proferire parola, lasciando che il gesto parlasse da solo. Quell’abbraccio lungo e sincero ha creato un momento di rara umanità, rompendo le barriere tra le tre donne. Le parole di Ivana, cariche di intensità e dolore, hanno colpito non solo i concorrenti, ma anche il pubblico, che sui social ha mostrato grande solidarietà, riconoscendo il coraggio di affrontare una ferita così profonda.



