Grande Fratello, l’incidente in diretta: Signorini sbaglia e lascia lo studio

Il caos in diretta del 10 febbraio 2025 al Grande Fratello: il clamoroso errore di Alfonso Signorini durante l’annuncio del primo finalista e la sua reazione furiosa.

La puntata del Grande Fratello del 10 febbraio 2025 è stata segnata da un errore in diretta che ha lasciato il pubblico sbalordito. Durante l’annuncio del primo finalista, Alfonso Signorini ha commesso un significativo errore a causa di un’indicazione visiva sbagliata proveniente dalla regia. I concorrenti maschili rimasti in gara – Alfonso, Lorenzo, Javier e Giglio – erano tutti in attesa di scoprire chi avrebbe ottenuto il primo posto in finale, con un televoto flash aperto per determinare il vincitore.





Quando Signorini ha dichiarato che Javier fosse il primo finalista, l’errore è stato subito evidente, poiché la regia aveva inquadrato il volto di Javier sul led. Dopo pochi istanti, Signorini ha corretto l’annuncio, proclamando Lorenzo Spolverato come il vero vincitore con il 45,61% dei voti. Visibilmente irritato, ha spiegato: “Io sono una persona trasparente… Avevo nella busta solo i nomi dei primi esclusi, non sapevo chi avesse vinto il televoto…”

Le sue parole sono state seguite da una forte reazione: “Gli accordi erano che la regia avrebbe mostrato la foto nel led… E quando ho visto l’immagine di Javier, ho fatto il suo nome. Poi Cesara mi ha fatto segno di no. Non so di chi sia stato l’errore, ma non è colpa mia. Lasciatemi dire questo, perché di solito non lo dico mai… Ma qui non c’entro proprio nulla. Ognuno si assuma le proprie responsabilità… Alla prossima, grazie…”

A questo punto, Signorini ha sorpreso tutti alzandosi e abbandonando lo studio, lasciando le telecamere senza il conduttore. L’incidente ha scatenato diverse reazioni sui social media. Mentre alcuni spettatori hanno mostrato comprensione per l’errore umano in una diretta così complessa, altri hanno criticato duramente la mancanza di coordinamento tra il conduttore e la regia, definendo il trattamento subito da Javier come ingiustificato. Un utente ha commentato: “Consegnare il premio al vincitore e un attimo dopo inventarsi una scusa per ritirarglielo in diretta nazionale è VERGOGNOSO. Mai accaduto prima d’ora.”