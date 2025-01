Grande Fratello, lite infuocata in cucina: Amanda e Max contro Giglio, la situazione degenera

Nuove tensioni al Grande Fratello: Amanda e Maxime si scontrano con Giglio in cucina, accusato di maleducazione. La discussione lascia i concorrenti divisi.

Nel Grande Fratello 2024, le tensioni continuano a crescere tra i concorrenti. Con ormai quattro mesi di convivenza forzata, Amanda Lecciso e Maxime Mbandà hanno avuto un acceso scontro con Giglio in cucina, a causa di una semplice incomprensione durante la preparazione della cena. L’episodio ha suscitato l’ira di Amanda, che ha reagito duramente, accusando Giglio di maleducazione.





La cucina, solitamente dominio di Luca Calvani, eliminato giovedì scorso, non ha più un vero e proprio “capo chef”. A occupare i fornelli ci sono principalmente Pamela Petrarolo, Giglio, e Alfonso d’Apice, mentre gli altri concorrenti si alternano nell’aiuto. Ieri, infatti, era il turno di Maxime e Amanda di dare una mano, ma la situazione è rapidamente degenerata.

La lite in cucina

La preparazione della pizza stava per cominciare quando Maxime si è avvicinato ai fornelli, pronto a mettersi al lavoro. Tuttavia, Alfonso gli ha chiesto di aspettare per portare avanti altre faccende. Così, il rugbista ha rispettato i tempi, interrompendo momentaneamente la sua attività. Quando è tornato in cucina, insieme ad Amanda, ha trovato Giglio pronto a rimproverarli. Il parrucchiere non ha gradito il comportamento di Maxime, accusandolo di non aver rispettato le aspettative e di non aver contribuito in maniera utile nel frattempo.

Giglio ha detto con tono seccato: “Le cose, quando si iniziano, si portano a termine,” e ha preso in mano la situazione, cercando di organizzarsi da solo. Maxime ha giustificato il suo comportamento, spiegando che aveva dovuto aspettare Alfonso. Tuttavia, Giglio non ha voluto sentire ragioni, continuando a rimproverare i due per non aver completato il loro compito. La situazione ha preso una piega inaspettata quando Amanda, visibilmente infastidita, ha esclamato: “Ma non puoi cacciarci via così!” e ha accusato Giglio di essere “maleducato”.

Un conflitto che divide

La tensione è aumentata con Amanda che ha continuato a protestare, mentre Giglio ha risposto a tono, ribadendo che “le cose vanno fatte con ordine” e che lui stava cercando di organizzare il lavoro in modo efficiente. La discussione è proseguita con i tre protagonisti della lite che hanno mantenuto le loro posizioni, lasciando il clima più teso che mai nella Casa del Grande Fratello.

Questa lite in cucina segna solo l’ennesimo scontro in una stagione già caratterizzata da numerosi conflitti tra i concorrenti. Con la situazione sempre più tesa, non resta che vedere come evolverà questa nuova dinamica e se la tensione tra i protagonisti avrà altre ripercussioni nelle prossime puntate.