Grande Fratello, lite tra Helena e Jessica: Zeudi smascherata dal video e la reazione del pubblico

L’acceso confronto tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi continua a dominare le discussioni sia dentro la Casa del Grande Fratello che sui social.





La situazione è degenerata quando Helena, esasperata dalle provocazioni di Jessica, ha reagito lanciando acqua fredda da un bollitore e, successivamente, il bollitore stesso verso la sua rivale. L’incidente ha scatenato un acceso dibattito, e Helena ha cercato di chiarire la sua azione, affermando che il gesto era una reazione impulsiva, senza l’intenzione di ferire Jessica. Durante una discussione con gli altri concorrenti, ha dichiarato: “Mi è passato per la testa di chiedere scusa, perché l’ho vista spaventata, non volevo farle del male. È stata una reazione a cose che mi hanno ferita”.

Zeudi e la verità sulla sua versione

Un nuovo capitolo di questa vicenda ha coinvolto Zeudi, una delle partecipanti che, fino a quel momento, sembrava essere tra le più vicine a Helena. Dopo l’incidente, Zeudi aveva dichiarato di non aver assistito alla scena, dicendo che si trovava sotto la doccia al momento del lancio del bollitore. Tuttavia, un video emerso sui social ha smentito questa versione.

Nel filmato, si vede chiaramente Zeudi parlare con Chiara e Alfonso, raccontando di aver osservato la scena mentre si asciugava i capelli nella sala beauty. Inoltre, nel video, Zeudi afferma di aver visto anche il momento in cui Helena è uscita dalla Casa con Luca, in preda a una crisi di nervi.

Le reazioni sui social e il caos scatenato

Le dichiarazioni di Zeudi non sono state accolte favorevolmente dal pubblico. Su X (ex Twitter), molti utenti hanno espresso indignazione, accusando la concorrente di essere falsa e di aver mentito sulla sua versione dei fatti. Un utente ha scritto: “La sua risata la rende ancora più disgustosa! Rideva mentre raccontava la scena e poi si è accorta della telecamera. Diceva: ‘Non si gioca su queste cose’, ma in realtà si stava solo preoccupando di come apparire davanti alle telecamere.”

Altri spettatori hanno sottolineato come il comportamento di Zeudi, che rideva mentre parlava dell’incidente, fosse inadeguato. “A lei non importa nulla di Helena, ma continua a raccontare bugie su di lei” è stato uno dei commenti più diffusi. Le critiche si sono moltiplicate, con molti che hanno definito il comportamento di Zeudi come ipocrita e disgustoso, soprattutto in relazione al fatto che ha cercato di minimizzare il suo coinvolgimento nel conflitto.

Questa vicenda ha portato a una crescente tensione tra i concorrenti della Casa, con il pubblico che non ha apprezzato il comportamento di Zeudi e che ha continuato a criticare la sua giustificazione. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio, e le reazioni online continuano a far crescere il dibattito su come le dinamiche interne del programma stiano influenzando il gioco.