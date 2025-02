Grande Fratello, lite tra Helena e Shaila: urla e provocazioni scatenano il caos nella casa

Nuovo scontro tra Helena, Shaila e Lorenzo: le urla in camera da letto scatenano una guerra sui social, con il pubblico diviso tra le due fazioni.





Il clima nella casa del Grande Fratello è sempre più teso, e le convivenze forzate iniziano a far emergere nervosismi e conflitti. Dopo quattro mesi di permanenza, i concorrenti non riescono più a trattenere le proprie emozioni, e basta poco per far scoppiare litigi accesi. Un esempio lampante è stato lo scontro tra Helena Prestes, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che ha animato la serata con urla e provocazioni.

Nei giorni precedenti, Helena aveva espresso le sue perplessità riguardo ai comportamenti della velina e del suo compagno, che, secondo lei, non rispettavano le regole di convivenza. Urla incessanti a tutte le ore del giorno e della notte, rumori molesti e una generale mancanza di rispetto reciproco avevano fatto innervosire non solo Helena, ma anche altri concorrenti come Stefania Orlando. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un episodio con Lorenzo, che aveva sbattuto la porta del bagno con forza durante la notte, disturbando il sonno di Helena.

Ma stavolta, la tensione è esplosa direttamente tra Helena e Shaila.

“Stai zitta, cafona!” è stato l’insulto che ha dato il via a un acceso scambio di parole. Nel pomeriggio, mentre Shaila e Lorenzo stavano riposando, sono stati svegliati da urla provenienti dalla stanza accanto. Shaila ha chiesto, con tono pacato, di abbassare il volume, ma Helena ha risposto infastidita: “Sono le quattro del pomeriggio, basta!” La situazione è poi degenerata con Lorenzo, che ha sarcasticamente esortato Helena a “giocare al parco” e a calmarsi. Un altro membro della casa, Javier, ha cercato di placare gli animi, ma senza successo.

L’incidente ha fatto rapidamente il giro dei social, dove gli utenti si sono divisi in due schieramenti: alcuni hanno difeso Helena, accusando Shaila di non rispettare la privacy altrui, mentre altri hanno sostenuto che Helena fosse quella che provocava e non rispettava gli altri. Un utente ha scritto: “Shaila sarebbe la cafona? E invece Helena che urla e non rispetta la privacy altrui? Provoca tutti da quattro mesi e nessuno dice niente?”

D’altro canto, c’è chi ha criticato il comportamento di Lorenzo, ritenendo che la sua reazione fosse eccessiva, soprattutto considerando che l’incidente è avvenuto durante il giorno e non nel cuore della notte: “Lorenzo non vedeva l’ora di attaccarla”. Anche Federico Chimirri, lo chef della casa, è stato accusato di comportamento scorretto, alimentando ulteriormente la tensione.

Il caos creatosi è destinato a esplodere nella prossima puntata del Grande Fratello, in programma il 10 febbraio su Canale 5, dove sicuramente si parlerà ancora di questo scontro, che ha acceso la passione del pubblico e diviso l’opinione pubblica