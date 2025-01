Grande Fratello, Lorenzo ancora al centro delle polemiche: scatti d’ira e gesti che dividono il pubblico e i concorrenti

Nuovo episodio controverso nella Casa: il comportamento di Lorenzo Spolverato solleva preoccupazioni tra i coinquilini e richieste di squalifica da parte degli spettatori. Lorenzo Spolverato, concorrente del Grande Fratello 2024-2025, continua a far discutere per i suoi atteggiamenti considerati aggressivi e fuori luogo. L’episodio più recente lo ha visto lanciare bruscamente un pupazzo di stoffa appartenente a MariaVittoria lontano dal tavolo, durante una conversazione con Tommaso. Il gesto, che alcuni hanno definito uno “scherzetto”, ha scatenato la reazione di MariaVittoria, che è rimasta visibilmente turbata, mentre altri concorrenti, come Shaila, sono scoppiati a ridere.





Questo comportamento si aggiunge a una serie di episodi controversi che hanno caratterizzato la permanenza di Lorenzo nella Casa. In passato, ha colpito il muro del bagno con pugni durante una lite con la fidanzata Shaila Gatta, e ha avuto uno scontro con Helena Prestes, accompagnato dalla frase minacciosa: “Le prendi”. Questi atteggiamenti hanno alimentato le polemiche sia tra i concorrenti che tra gli spettatori, che chiedono provvedimenti disciplinari e addirittura la squalifica di Lorenzo dal programma.

La reazione del pubblico e dei concorrenti

La tensione generata da Lorenzo è palpabile sia all’interno che all’esterno della Casa. Concorrenti come Eva Grimaldi hanno espresso preoccupazione, descrivendolo come imprevedibile e sottolineando la necessità di un intervento. Sui social media, il pubblico si è diviso: da un lato, c’è chi minimizza definendo i suoi gesti come semplici reazioni impulsive; dall’altro, molti spettatori denunciano i suoi comportamenti come sintomi di un atteggiamento violento e chiedono l’immediata espulsione.

Alcuni utenti hanno commentato duramente:

“Questo ha davvero rotto il c***, fuori subito!”

“Non è uno scherzo, è il modus operandi di un violento.”

“Vergognoso che nessuno abbia detto niente, nemmeno Tommaso.”

Un passato difficile che non giustifica

Lorenzo ha raccontato di aver vissuto un’infanzia difficile, cresciuto in un quartiere violento e costretto a subire maltrattamenti e pressioni da parte di una banda. Queste esperienze, sebbene abbiano segnato profondamente il suo carattere, non giustificano i suoi atteggiamenti nella Casa, che sono giudicati incompatibili con le regole di convivenza civile del Grande Fratello.

La produzione del programma potrebbe essere chiamata a prendere una posizione chiara nei confronti di Lorenzo, dato che il tema della violenza e del rispetto è centrale in un contesto seguito da milioni di spettatori. Con il crescente malcontento del pubblico e le continue polemiche, la sua permanenza nella Casa appare sempre più incerta. Resta da vedere se il Grande Fratello deciderà di intervenire e come il gruppo gestirà le tensioni sempre più evidenti.