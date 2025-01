Grande Fratello, Lorenzo è gay? Jenny Urtis svela la verità e mette fine alle speculazioni

Negli ultimi tempi, il concorrente del Grande Fratello Lorenzo è stato al centro di molte discussioni, soprattutto per quanto riguarda il suo orientamento sessuale. Le voci si sono moltiplicate, alimentate dall’apparizione in una recente puntata di Saro Mattia Taranto, noto “guru della moda”, che ha dichiarato di essersi baciato con Lorenzo. Quest’ultimo, però, ha più volte smentito tali affermazioni in diretta.





Ora, un’ex concorrente del Grande Fratello, la celebre Jenny Urtis, ha deciso di intervenire e di mettere chiarezza su queste indiscrezioni, parlando apertamente durante un’intervista alla trasmissione Non Succederà Più di Giada Di Miceli su Radio Radio.

Jenny Urtis chiarisce: “Lorenzo non è gay, è super etero”

Durante l’intervista, Jenny Urtis, che ha partecipato al GF Vip 2020, ha espresso il suo punto di vista su Lorenzo:

“Non lo conosco personalmente, ma a Milano le voci corrono. Molti dicono che è gay, ma per me non è vero, è super etero. Milano è piccola e ci sono tante persone nel mondo della moda con uno stile di vita particolare, fatto di lusso, viaggi e mondanità. Credo che Lorenzo si sia semplicemente lasciato affascinare da questo ambiente.”

La relazione con il mondo della moda

Secondo Urtis, il contesto di lusso e glamour potrebbe aver portato Lorenzo a frequentare persone che lavorano nel settore della moda, ma ciò non implica che sia gay.

“Probabilmente è stato incuriosito o si è avvicinato a qualcuno di questo ambiente. Non so cosa sia realmente successo, ma credo che tutto ruoti attorno alla curiosità per uno stile di vita diverso. Non è questione di orientamento sessuale,” ha aggiunto Jenny.

“È curioso, ma non gay”

Jenny ha ulteriormente sottolineato che Lorenzo potrebbe essere stato spinto dalla curiosità, ma ciò non cambia la sua opinione sulla sua eterosessualità.

“Magari era curioso di conoscere qualcuno più giovane o di esplorare un mondo che non conosceva. Uno può anche provare il cioccolato e poi decidere che non gli piace. Però posso dire con certezza che Lorenzo non è gay, è super etero. Da trans, riconosco gli etero.”

Infine, Jenny Urtis ha commentato anche le dichiarazioni di Saro Mattia Taranto:

“Non so cosa sia successo tra loro. Se hanno viaggiato insieme o si sono frequentati, potrebbe essere stato dettato dalla voglia di vivere esperienze diverse. Ma per quanto riguarda Lorenzo, sono sicura che il suo orientamento sessuale non abbia nulla a che fare con queste vicende.”

Con queste dichiarazioni, Jenny Urtis ha cercato di mettere fine alle speculazioni, difendendo Lorenzo dalle voci che circolano sul suo conto. Nonostante le polemiche, il concorrente del Grande Fratello continua a far parlare di sé, attirando l’attenzione del pubblico sia dentro che fuori dalla Casa.

Per ulteriori aggiornamenti e notizie sul Grande Fratello e sui suoi protagonisti, continua a seguire i nostri approfondimenti.