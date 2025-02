Grande Fratello, Lorenzo e Giglio nel mirino: il pubblico chiede spiegazioni per le loro parole su Helena e Javier

Lorenzo Spolverato e Luca Giglioli sono al centro delle polemiche per le loro dure parole su Helena e Javier. Il pubblico chiede che la clip venga mostrata.





Lorenzo Spolverato e Luca Giglioli sono finiti nel mirino del pubblico del Grande Fratello dopo alcune dichiarazioni molto criticate sul rapporto tra Helena Prestes e Javier Martinez. Non è la prima volta che il modello milanese e il consulente d’immagine sono al centro delle polemiche, ma questa volta le loro parole hanno scatenato un vero e proprio scandalo.

Durante una conversazione in sauna, Lorenzo e Giglio hanno espresso il loro scetticismo riguardo alla relazione tra Helena e Javier. Entrambi sono convinti che la storia tra i due non sia autentica e, in particolare, che manchi una vera passione. Le parole di Giglio sono state particolarmente dure: “La passione per me è un’altra cosa” ha detto, mentre Lorenzo ha aggiunto: “Non si piacciono abbastanza”. Giglio ha proseguito, facendo riferimento a una relazione che potrebbe essere più superficiale: “Quell’amica con cui stai bene, ma non c’hai voglia di mangiarla… però ci vai a letto”.

Queste affermazioni hanno suscitato una forte reazione tra gli spettatori del reality show, che non hanno risparmiato critiche sui social. Alcuni fan del programma hanno chiesto a gran voce che il video venga trasmesso durante la puntata, per far vedere agli altri concorrenti, inclusi Helena e Javier, quanto è stato detto. “Livello basso, da spogliatoio” e “Fuori dal GF questi due elementi subito” sono solo alcuni dei commenti che sono stati postati dai telespettatori indignati.

In aggiunta, Lorenzo ha messo in discussione la sincerità della relazione, affermando: “A me sembra una frequentazione nata in discoteca che dopo un mese…”. Queste parole hanno ulteriormente alimentato il malcontento tra il pubblico, che ora attende una risposta dal conduttore Alfonso Signorini. L’episodio potrebbe infatti avere importanti ripercussioni all’interno del programma, e i fan chiedono che venga fatta chiarezza su quanto accaduto.

La domanda che ora tutti si pongono è: come si comporterà Alfonso Signorini di fronte a questa nuova polemica? I telespettatori sono in attesa di vedere se il conduttore deciderà di far luce sulla questione e se mostrerà il video che potrebbe mettere in difficoltà Lorenzo e Giglio.