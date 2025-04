Grande Fratello: Lorenzo esce dalla Casa e si fa vedere in stazione, le sorprese non finiscono qui!

L’ultima edizione del Grande Fratello si è chiusa lunedì 31 marzo, segnando la fine di un percorso intenso per Lorenzo Spolverato. Dopo sei mesi e mezzo all’interno della Casa più spiata d’Italia, il giovane modello ha concluso la sua avventura al quarto posto, preceduto da Chiara Cainelli, Helena Prestes e la vincitrice Jessica Morlacchi. Tuttavia, il momento più difficile per Lorenzo non è stato il risultato finale, ma piuttosto il confronto con la sua ex compagna, Shaila Gatta.





La serata finale ha riservato un colpo di scena: Shaila, con determinazione, ha deciso di interrompere ogni legame con Lorenzo in diretta. Durante il confronto, ha accusato il modello di manipolazione, affermando di non voler più avere alcun tipo di rapporto con lui. Le sue parole hanno sorpreso tutti, poiché fino a poco prima sembrava che ci fosse ancora spazio per una riconciliazione dopo una pausa annunciata.

Per Lorenzo, questo confronto è stato una vera e propria doccia fredda. Si è trovato a dover affrontare due delusioni in rapida successione: la sconfitta al televoto e la rottura pubblica con Shaila. Nonostante ciò, all’uscita dalla Casa, Lorenzo ha ricevuto un’accoglienza calorosa da parte dei suoi fan. Fuori dall’hotel dove i concorrenti erano alloggiati, decine di sostenitori lo attendevano con striscioni e cori di incoraggiamento. Gli “Shailenzo” non hanno esitato a dimostrargli il loro affetto, regalando un momento di festa che ha contribuito a rimuovere, seppur temporaneamente, l’amarezza del momento.

Durante la notte successiva, Lorenzo ha partecipato a un incontro con i suoi fan, ringraziandoli per il supporto ricevuto nel corso del suo percorso nel reality. Tuttavia, il giorno seguente, il peso degli eventi sembrava farsi sentire con maggiore intensità. Martedì 1 aprile, prima di lasciare Roma, è stato nuovamente avvicinato da alcuni fan all’esterno dell’hotel. Con gli occhi lucidi e la voce rotta, ha posato per foto, accettato regali e scambiato le ultime parole di gratitudine con coloro che lo hanno sostenuto sin dall’inizio.

Quando ha notato alcune ragazze in lacrime, ha cercato di sdrammatizzare la situazione dicendo: “Non piangete ragazze.” Una di loro ha risposto: “Neanche tu.” A quel punto, Lorenzo ha replicato: “Eh, io non si sa,” lasciando trasparire il dolore per la ferita ancora aperta.

Con la storia con Shaila che sembra ormai definitivamente chiusa, per Lorenzo Spolverato si apre un nuovo capitolo: quello della vita reale, con il sostegno dei fan come punto di partenza. Tuttavia, i segni lasciati da questa esperienza rimarranno profondi. Alcuni fan hanno raccontato di averlo visto in lacrime in stazione, dove una di loro gli ha mostrato video riguardanti la sua relazione con Shaila, facendolo commuovere nuovamente. “Dei fan lo hanno visto in stazione e gli hanno fatto vedere dei video di Shaila e lui è entrato subito dentro piangendo.” I commenti su questa situazione non sono mancati, e molti hanno sottolineato come la storia con Shaila lo abbia profondamente colpito, mentre altri lo hanno accusato di essere il “cattivo” della situazione.