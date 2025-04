Grande Fratello, Lorenzo parla dopo la sconfitta e la separazione da Shaila: il gesto che nessuno si aspettava

La serata conclusiva del Grande Fratello non è stata facile per Lorenzo Spolverato, che ha dovuto affrontare due momenti particolarmente difficili durante la puntata. Prima la sconfitta nel televoto contro Chiara, che lo ha escluso dalla corsa al podio, e poi la fine della relazione con Shaila Gatta, annunciata inaspettatamente dalla ballerina davanti alle telecamere. Ma nuovi dettagli sono emersi su come il modello abbia reagito dopo la trasmissione.





Durante la puntata, Lorenzo è apparso visibilmente scosso, soprattutto dopo il confronto con Shaila, che ha deciso di mettere fine alla loro storia. La ballerina, infatti, ha preso le distanze dalla relazione, lasciando intendere che la decisione fosse maturata dopo aver ricevuto pareri e consigli da amici e familiari. A caldo, il modello ha commentato l’accaduto con parole di incredulità, dichiarando: “Io credevo fosse uno scherzo, un pesce d’aprile. Io non sono fuori, non vedo la realtà da 200 giorni, ma in una settimana è cambiata così tanto. Lei è arrivata con un discorso già pronto, come se avesse visto delle cose, sentito dei pareri da amici e famiglia. Non mi sono ritrovato nelle parole che ha detto”.

Nonostante il colpo subito, Lorenzo ha cercato di mantenere la calma e di partecipare attivamente alla serata finale, festeggiando la vittoria di Jessica Morlacchi, che ha trionfato contro Helena Prestes aggiudicandosi il montepremi di 100mila euro. Secondo quanto riportato da chi era presente in studio, il modello ha mostrato sportività e si è congratulato con la vincitrice, rimanendo accanto agli altri concorrenti fino alla conclusione della puntata.

Una volta terminata la diretta, Lorenzo ha deciso di trascorrere del tempo con le sue fan, appartenenti al fandom noto come “Shailenzo”. Le sostenitrici, che lo attendevano all’uscita dello studio, lo hanno accolto con entusiasmo, dimostrando il loro affetto nonostante la rottura con Shaila. Il modello ha scherzato e riso con loro, cercando di alleggerire la tensione accumulata durante la serata. Tra i momenti più curiosi, si segnala una battuta fatta da Lorenzo sul compagno di avventura Javier: “Voi fuori lo chiamate il morto? Noi in casa lo chiamavamo piccione”. Un commento che ha scatenato risate tra le presenti e che ha mostrato il suo lato ironico, nonostante la delusione.

Le fan, tuttavia, non hanno nascosto un certo dispiacere per quanto accaduto con Shaila, soprattutto perché alcune di loro avevano organizzato una sorpresa per celebrare la coppia. Petali di rose e palloncini a forma di cuore erano stati posizionati in una camera d’hotel, in previsione di un momento romantico che, alla luce degli eventi, non si è mai concretizzato. Nonostante ciò, le sostenitrici hanno deciso di omaggiare comunque il modello, dimostrandogli il loro supporto incondizionato.

La fine della storia tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ha inevitabilmente generato reazioni contrastanti tra i fan del reality. Alcuni hanno criticato il modo in cui la ballerina ha gestito la situazione, ritenendo che la rottura in diretta fosse inopportuna, mentre altri hanno appoggiato la sua decisione, sottolineando che ogni relazione deve essere basata su sincerità e rispetto reciproco. Nel frattempo, il modello sembra determinato a voltare pagina, concentrandosi su nuove opportunità e sul rapporto con il suo pubblico.