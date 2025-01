“Grande Fratello”, Lorenzo perde il controllo: lancia una sedia e crea panico durante la pubblicità

Lorenzo Spolverato ha lanciato una sedia in diretta, sorprendendo i concorrenti e suscitando preoccupazione tra il pubblico. Scopri cosa è successo durante la serata del 30 gennaio 2025.





La puntata di Grande Fratello andata in onda ieri, 30 gennaio 2025, ha regalato al pubblico un episodio particolarmente acceso che ha coinvolto Lorenzo Spolverato. Durante una discussione animata, Lorenzo ha perso il controllo e, in un impeto di rabbia, ha lanciato una sedia. Questo gesto ha sorpreso non solo i coinquilini, ma anche il pubblico a casa, creando un momento di panico.

Cosa è successo?

Tutto è accaduto durante una discussione, mentre i concorrenti si trovavano in un momento di pausa. Stefania ha notato subito che qualcosa non andava e ha chiesto agli altri: “Ragazzi, ma che ha fatto? Cosa è successo? Ma è accaduto qualcosa in particolare?”. La situazione è diventata subito tesa, con Pamela Petrarolo che ha confermato l’accaduto: “Lore ha lanciato una sedia”. Il motivo? Lorenzo non era soddisfatto del fatto che tutto nella casa sembrasse ruotare attorno a Helena.

A confermarlo è stata MariaVittoria, che ha spiegato a Stefania: “Per la cosa di Helena, Jessica mi ha appena detto che è per il fatto che lui ha realizzato che tutto gira intorno a Helena”. La crescente tensione ha causato una forte reazione da parte di Lorenzo, che si è trovato in uno stato di evidente disagio.

Le reazioni e il confronto con Signorini

Una volta tornato in onda, Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni a Lorenzo, il quale ha cercato di giustificare il suo gesto: “Ne ho passate tante anche qui dentro, mi sono dato forza. Ed è questo il punto. Non mi interessa di stare qui e pensare alla vincita. La sfida deve essere in qualche modo equivalente e qui non è più equilibrata”. Lorenzo ha continuato, mostrando il suo stato d’animo: “Cosa c’è che non va? Alfonso, sto recuperando la forza di proseguire questo percorso. Sono un attimo caduto in down. Perché non mi sento capito in qualche modo, mi sento schiacciato e sono molto stanco”.

Il concorrente ha confessato di aver fatto un esame di coscienza sui suoi comportamenti, ma di essere comunque molto provato dalla situazione. “Il problema è che devo stare qui, sono qui, voglio solo recuperare la forza. Adesso devo un attimo riprendermi”.

Le polemiche e le reazioni del pubblico

Il gesto di Lorenzo ha suscitato diverse polemiche tra il pubblico e i fan del programma. Un utente su X ha scritto: “Ok, quindi: sedia lanciata in tugurio, sedia lanciata in puntata, pugni nel muro violenti, uso dichiarato del telefono: NESSUNA PUNIZIONE! Invece un bollitore lanciato nel nulla: nomination d’ufficio con ‘chi vuoi eliminare’. Dove sta la giustizia?”. Il gesto di Lorenzo, purtroppo, ha alimentato un dibattito sulle disuguaglianze nel trattamento dei concorrenti e sulla gestione dei conflitti all’interno della casa.

In tutto ciò, la figura di Helena è emersa ancora una volta al centro delle dinamiche, con Lorenzo che sembra non riuscire a rimanere calmo di fronte alla crescente attenzione su di lei. La tensione cresce e il pubblico è sempre più coinvolto nelle vicende che si svolgono all’interno della casa del Grande Fratello.

La puntata si è conclusa con nuove dinamiche e la promessa di altri confronti, ma il gesto di Lorenzo ha sicuramente segnato un punto cruciale in questa edizione del reality.