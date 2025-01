Grande Fratello: Lorenzo Spolverato attacca Helena Prestes, ma emerge un dettaglio inaspettato

L’espulsione di Helena Prestes dal Grande Fratello ha prodotto molte reazioni poiché è avvenuta sia all’interno che all’esterno della Casa. Ad esempio, dopo la sua partenza, Lorenzo Spolverato ha provocato polemiche attaccando duramente la modella brasiliana. In uno scontro con altri coinquilini, Spolverato ha messo in dubbio la sincerità di Helena, suggerendo che forse non era reale mentre era nel reality show. Inoltre, la maggior parte degli spettatori online ha condannato l’uso di parole come “la brasiliana” affermando che erano offensive, apprensive e in una certa misura razziste.





Lorenzo Spolverato ha detto di Helena

Parlando con altri concorrenti, Spolverato non si è trattenuto nel riferirsi a Helena Prestes. Questa volta, con il resto dei concorrenti, ha trasmesso indirettamente che Helena non era mai stata interessata a nessuno al di fuori della Casa come le sue azioni nella Casa li avevano portati a credere. In particolare, ha minimizzato il livello di relazione tra Helena e Luca Calvani che durante lo show sembrava essere stato impostato con grande affetto. In realtà, Spolverato ha insinuato che non era affatto interessata a Luca, dando quindi la possibilità di far infuriare molti fan del programma che hanno visto i suoi commenti come un attacco ingiustificato.

Tuttavia, ciò che Spolverato ha affermato non sembra concordare con i fatti. Numerosi utenti sui social media sostengono che Helena sembra avere un vero affetto per Luca e viceversa. Ciò ha quindi creato un netto contrasto tra ciò che Spolverato ha detto e la verità di base percepita dai fan del Grande Fratello. Infatti, molte critiche sono state rivolte a Lorenzo per aver parlato di Helena in una luce così negativa, con molti che hanno definito le sue parole irrispettose e ingiustificate.

Helena ha toccato la base con la figlia di Calvani

Nel frattempo, una notizia scottante che sta circolando è relativa alla modella. Dopo la squalifica di Helena, la modella si era messa in contatto con Bianca Calvani, la figlia di Luco nata dal suo matrimonio con Francesca Arena. Notizie dai social network Helena ha persino iniziato a seguire Bianca. X (in precedenza Twitter) con cui sembra parlare regolarmente, inviandosi reciprocamente messaggi di supporto e ora ha creato molto dibattito in quanto va contro ciò che Spolverato Lorenzo ha detto in una parte in cui ha fatto le sue insinuazioni sulla nota che Helena non è mai stata interessata a Luco e che la loro relazione era solo superficiale.

In particolare, un utente su X ha ironizzato sullo scenario: “Mi fa ridere molto che mentre Lallo parla male di Helena dicendo che non gli è mai importato di Luca, Helena dall’esterno segue la figlia di Luca e scambia messaggi super carini con il profilo di Luca…” Mi dispiace Lallo, hai detto l’ennesima stronzata. Questo commento ha trovato ampio supporto tra i fan di Helena, che credono che le sue parole non rispecchino la realtà dei fatti.

“Non sono finiti lì, altri utenti hanno continuato a criticare Lorenzo affermando che la sua prospettiva su Helena era infondata.” “Beatrice ha anche detto una piccola bugia definendo Helena ‘cinica’… non ha capito niente come Cesara (detto poi da lei)… Entrambi pessimi opinion maker…” ha commentato un altro utente su X e ha lanciato una serie di attacchi non solo alla figura di Spolverato ma anche a tutti gli altri personaggi che avevano castigato Helena in modo pessimo.