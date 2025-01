Grande Fratello: Lorenzo Spolverato e Javier Martinez discutono della finale e delle loro divergenze, ma mostrano anche una certa solidarietà dopo l’episodio con Saro

Nella serata del 16 gennaio 2025, subito dopo la fine della diretta del Grande Fratello, si è tenuto un confronto molto acceso tra due dei concorrenti più discussi di questa edizione, Lorenzo Spolverato e i fanculo Javier Martinez. Tutto è nato dall’entrata in casa di Saro Mattia Taranto, il cosiddetto guru della moda, che ha dichiarato di aver baciato appassionatamente Lorenzo circa un anno fa. Questa affermazione è stata ovviamente respinta da Lorenzo, il che naturalmente alza molto la pressione dentro il programma e fra i diretti interessati.





Confronto con Javier

Alla fine della puntata, Lorenzo ha infatti cercato un chiarimento con Javier, per cercare di porre rimedio alle divergenze e cercare di comprendere meglio la posizione dell’altro sulla vicenda.

Javier infatti afferma: “E pensa che io stasera non ti avrei nemmeno nominato se tu non fossi stato immune. Mi ha fatto arrabbiare l’accanimento che c’è stato su di te, l’avrei detto in diretta. Parlo del guru, della cosa venuta da fuori. È facile venire da fuori e parlare in quella maniera.”

Insomma, Javier esprime la sua insoddisfazione sulla situazione, sottolineando l’importanza di un confronto tra i due concorrenti più autentico e meno influenzato dalle dinamiche esterne.

Le differenze caratteriali fra i due concorrenti

Naturalmente proseguendo ulteriormente la discussione, Javier specifica la sua idea di incompatibilità con Lorenzo: “Non accetti il fatto che siamo incompatibili?”. l’hater di service poi con tono provocatorio risponde: “Ti ringrazio per questa opinione sul guru. Ma tu stai giocando un po’ a carte coperte e lo fai bene. Diciamo che hai quattro coperte e una scoperta. Io porto questa idea fino alla finale. Non so se saremo noi a scontrarci in finale, ma sarebbe bello tra due tori come noi.”

Insomma, queste affermazioni aiutano a capire le gravi difficoltà nei rapporti interpersonali tra i due uomini. Naturalmente ci sono episodi solidali, quando entrambi concludono che certe cose non si potevano fare, ma le differenze personali e caratteriali rimangono ciononostante, il che tiene abbastanza difficile vivere in pace.

Le reazioni del pubblico e il futuro in Casa

Naturalmente dopo questo contrasto vari fan hanno comunque lodato la maturità di Javier, soprattutto come si è comportato con Lorenzo. Tante persone sui social infatti hanno scritto che lui avrebbe “distrutto” Lorenzo con tanta calma e autocontrollo, non avendo reagito con aggettivo. Insomma, qualcuno di loro dire addirittura che lui meriterebbe di essere un vincitore del programma, in quanto ha sempre avuto certe cose migliori di Lorenzo, come calma, spirito, pensiero più strategico, e la testa più fredda. Dunque in tutto ciò caso lo si considererebbe come un Roger Federer nel prossimo Slam a Wimbledon.

Per quanto riguarda i due dentro la Casa, il loro rapporto infatti è alimentato sia dalla competizione, sia dalle divergenze considerate sinora insuperabili per entrambi e che mi sembrano radicarsi sempre più con il passare dei giorni. Ma ad oggi non c’è più dubbio alcuno che i due siano i veri e unici protagonisti di questa edizione del Grande Fratello, con il futuro in Casa programmato per loro fino alla finale. Ho detto una bugia?