Grande Fratello, Lorenzo Spolverato nei guai: le dichiarazioni su Helena e il misterioso “segreto” da fuori

Le nuove tensioni tra i concorrenti del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato rivela presunti dettagli su Helena e il supporto esterno che scatenano il pubblico.

Nel Grande Fratello 2025, la situazione per Helena Prestes sembra complicarsi nuovamente. Nonostante l’appoggio del suo fidanzato, Javier Martinez, la modella si trova di fronte a nuovi attacchi da parte di alcuni concorrenti, in particolare da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Questi, insieme ad altri membri del gruppo, stanno cercando di influenzare anche Zeudi Di Palma contro Helena, alimentando così ulteriori tensioni nella casa.





Nelle scorse ore, durante una discussione in cucina, Lorenzo ha fatto delle affermazioni che non sono passate inosservate al pubblico. Parlando con Zeudi, ha suggerito che se lei fosse stata più decisa con Helena, le cose sarebbero andate diversamente. Shaila, nel tentativo di influenzare l’ex Miss Italia, le ha consigliato di non lasciarsi condizionare dalla modella quando si sente debole, aggiungendo però che lei è libera di fare come meglio crede. La discussione, tuttavia, ha preso una piega più interessante quando Lorenzo ha accennato a un “segreto” proveniente dall’esterno della casa.

Il misterioso “fandom” e le informazioni da fuori

Lorenzo, infatti, ha insinuato di sapere che il fandom sta dalla parte di Zeudi piuttosto che di Helena, rivelando di averlo appreso da una persona che conosce bene. La sua affermazione ha suscitato incredulità tra i fan, che si chiedono come sia possibile che un concorrente abbia accesso a informazioni dall’esterno e perché si senta così libero di parlarne apertamente. Questo ha suscitato molte reazioni sui social, con i fan che accusano Lorenzo di aver violato le regole del gioco e di aver tentato di manipolare le dinamiche all’interno della casa.

La crescente tensione e l’influenza delle alleanze

Nonostante il suo supporto da parte di Javier, Helena continua a trovarsi al centro di un gioco di alleanze e tradimenti che sembra avvolgerla. Mentre il gruppo di Lorenzo e Shaila sta cercando di minare la sua posizione, le alleanze dentro la casa sono più che mai determinanti, e il confronto tra i vari concorrenti si fa sempre più acceso. Resta da vedere se Helena riuscirà a mantenere il suo posto nella casa o se il suo cammino al Grande Fratello sarà ostacolato dalle alleanze degli altri.