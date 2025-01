Grande Fratello, Lorenzo Spolverato rompe il silenzio sul “Guru della moda”: le sue rivelazioni shock

Il 13 gennaio 2025, durante la trasmissione del ‘Grande Fratello’, uno scambio molto acceso e controverso tra Lorenzo Spolverato e Luca Calvani ha fatto molto scalpore. Il modello e influencer ha finalmente deciso di parlare del cosiddetto ‘guru della moda’ apparso nell’ultimo numero di ‘cielo’. La conversazione era già molto tesa; mentre Lorenzo prendeva in giro le accuse che Jessica gli aveva mosso, Jessica consigliava a Enzo Paolo di sedersi accanto a Helena. Il dibattito è diventato più personale quando Luca, provocato, ha dovuto chiarire una volta per tutte la questione del “guru della moda”?





Ha deciso di rispondere senza mezzi termini e ha detto che in tutta la sua vita professionale ha effettivamente lavorato per molti grandi marchi della moda ma non ha mai cercato di costruire relazioni personali con l’élite del settore. “Basta, ora vi racconto tutto”, ha detto con fermezza, per poi rivelare alcuni dettagli riguardanti la sua carriera.

Lorenzo ha detto di esserci inciampato mentre lavorava nel settore dei surgelati e ha ribadito che la sua ascesa nel mondo della moda è stata puramente spontanea. “Ho sempre rifiutato proposte che non fossero in linea con la mia integrità professionale”, ha detto. Ha sottolineato di non aver mai avuto una relazione personale con personaggi famosi, come Giorgio Armani. “Ha tante altre cose per la testa”, ha aggiunto sarcasticamente.

Lorenzo ha rotto il silenzio dopo che un certo Saro Mattia Taranto, che ha curato lo styling di Alviero Martini, ha riversato commenti sulle ipotesi del Maestro e collaboratore. Infatti, Taranto ha dichiarato di aver detto in alcune interviste di aver fatto un incontro con Lorenzo in cui era incluso anche un bacio. Questo ha riacceso in particolar modo il discorso sul passato romantico di Lorenzo, che ha sicuramente alimentato un nuovo frazionismo all’interno di una famiglia.

La casa è stata, ovviamente, un po’ divisa dalla discussione. Pamela Petralolo ha lasciato intendere che alcune persone potrebbero semplicemente raccontare bugie per creare una storia per se stessi sotto i riflettori e ha detto: “Ci sono sempre persone che cercano un po’ di attenzione per ottenere visibilità”.

I punti interrogativi sul “guru della moda” e sul passato di Lorenzo hanno tenuto gli spettatori e i fan del Grande Fratello interessati, in attesa di vedere se i prossimi giorni avrebbero portato loro nuove sorprese.