Grande Fratello, Luca Giglio su Zeudi Di Palma: “È importante capire le leggi della natura, Adamo ed Eva erano uomo e donna”

Luca Giglio ha suscitato una polemica sui social con le sue frasi su Zeudi Di Palma, attirando critiche e difese per il suo commento durante una conversazione con Javier Martinez.

Un acceso dibattito è esploso sui social a seguito delle parole di Luca Giglio su Zeudi Di Palma durante un dialogo con Javier Martinez nella casa del Grande Fratello. Il concorrente del reality show ha commentato con un tono scherzoso l’attrazione di Zeudi per Helena Prestes, ma il suo commento ha sollevato molte critiche. Giglio ha detto a Martinez: “Te devi farle capire come va la natura, è questo il bello”, ridacchiando. Poi ha aggiunto: “Devi farle capire perché Adamo ed Eva erano uomo e donna.” Le sue parole hanno scatenato una valanga di reazioni da parte degli utenti sui social, molti dei quali le hanno giudicate cariche di omofobia.





Il commento di Giglio ha fatto subito il giro di X, dove numerosi utenti hanno puntato il dito contro il concorrente, accusandolo di avere un atteggiamento discriminatorio. La battuta è stata ritenuta insensibile, soprattutto in un contesto in cui Zeudi Di Palma aveva appena parlato apertamente del suo orientamento sessuale. Alcuni, però, hanno provato a giustificare le parole di Giglio, sostenendo che fosse una semplice battuta, nata da una discussione in cui Javier Martinez aveva menzionato che Zeudi fosse una ragazza che le è sempre piaciuta anche le donne.

Altri, però, ritengono che la battuta di Giglio fosse inappropriata, soprattutto considerando il delicato tema del coming out di Zeudi, che ha condiviso con i compagni di casa la sua attrazione per Helena e la sua identità bisessuale.

Il coming out di Zeudi Di Palma

Durante la puntata di Grande Fratello trasmessa il 23 dicembre, Zeudi Di Palma aveva parlato apertamente della sua sessualità, dichiarando: “È da quando sono piccola che lo so. Ho fatto il mio coming out con la famiglia nel 2020, quattro anni fa.” Zeudi ha raccontato anche di come il suo ex ragazzo non avesse accettato la sua attrazione per le donne, portando alla fine della loro relazione.

Questa apertura e sincerità hanno reso le parole di Luca Giglio ancora più sgradevoli per molti, poiché sembrano sminuire la sua esperienza personale e il percorso di accettazione che Zeudi ha affrontato.

Reazioni contrastanti sui social

Le opinioni sui social sono fortemente divise. Mentre alcuni difendono Giglio, sostenendo che la battuta fosse innocente, altri sono convinti che il commento abbia toccato un nervo scoperto, alimentando pregiudizi e stereotipi. In ogni caso, l’episodio ha creato una frattura tra i concorrenti della casa, portando alla luce le differenze di opinione su temi delicati come l’orientamento sessuale e la libertà di espressione.

Zeudi Di Palma, protagonista di un importante coming out all’interno della casa del Grande Fratello, continua a essere al centro dell’attenzione, mentre il pubblico si interroga sul significato delle parole di Giglio e su quanto sia importante sensibilizzare sul tema delle diversità e dell’inclusione.