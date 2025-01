Grande Fratello: l’uscita di Jessica e Helena crea preoccupazione per gli ascolti, mentre Elisabetta Gregoraci potrebbe fare il suo ritorno

Dopo le recenti espulsioni di Jessica Morlacchi e Helena Prestes, il calo degli ascolti è qualcosa che il Grande Fratello dovrà affrontare. Infatti, nelle ultime settimane, le due ex concorrenti hanno monopolizzato la ribalta con la loro chimica infuocata e gli argomenti di dibattito che hanno interessato la nazione. Queste discussioni sono degenerate in un’escalation che ha portato ad alcune importanti misure disciplinari che solo allora hanno attirato una condanna diffusa, anche sui social media e all’interno della casa.





Le due erano finite al televoto, ma con un colpo di scena a sorpresa, Jessica Morlacchi ha deciso di lasciare la casa poiché non era d’accordo con la decisione di eliminarla insieme a Helena. Con questo, il reality ha perso un importante emblema interiore, fondamentale per mantenere alta l’attenzione sullo show.

Helena Prestes è quella che viene eliminata dal televoto in favore di Shaila. Lascia il pubblico scioccato da chi hanno estromesso. Una delle candidate principali di questa edizione, questa modella brasiliana potrebbe tornare in casa il 16 gennaio, durante la trasmissione in diretta, per salutare gli altri concorrenti e, con ogni probabilità, appianare le divergenze con Shaila e il resto del cast.

Il processo di invecchiamento dello show ha portato con sé un altro dei protagonisti un tempo cruciali; Alfonso Signorini, come queste immagini non possono fare a meno di suggerire in un personale grande movimento di restyling per il suo reality: la produzione dovrebbe portare in casa un’ex crepa nel calibro di Elisabetta Gregoraci, ovvero l’ex moglie di Flavio Briatore e concorrente della versione della scorsa stagione. Solo allora da fonti interne si potrà scoprire cosa ci si aspetta.

Un simile ingresso della Gregoraci potrebbe, infatti, rivitalizzare le dinamiche in casa, soprattutto dopo l’uscita di due personaggi centrali come Helena e Jessica. L’ingresso di Elisabetta sarebbe come una ventata di aria fresca, concentrandosi sul re-invitare l’attenzione del pubblico al programma.

Nonostante si sia cercato di coinvolgere altri ex concorrenti, pare che alcune proposte siano state rifiutate a causa della gelosia tra partner e partner. Secondo Deianira Marzano, due ex concorrenti hanno rifiutato l’offerta del Grande Fratello, nonostante fosse stato offerto un compenso considerevole, a causa della gelosia dei rispettivi fidanzati. Una situazione del genere potrebbe portare a un ulteriore calo delle quote nelle puntate successive, probabilmente non arrivando nemmeno a toccare il 10% degli ascolti.

In questo caso, l’ingresso di Elisabetta Gregoraci può sembrare un elemento appropriato per mantenere vivo l’interesse sullo show e attrarre gli spettatori, che al momento sembrano in calo. Il futuro del Grande Fratello dipenderà da quanto riuscirà a evolversi e a introdurre nuove dinamiche per ravvivare l’interesse del pubblico.