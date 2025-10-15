Grande Fratello, malore per Omer Elomari: cosa è successo ieri sera nella Casa





Ieri sera, nella casa del Grande Fratello, si è verificato un episodio preoccupante che ha coinvolto Omer Elomari, un concorrente di 26 anni. Durante la diretta, Omer ha accusato un malore che ha portato i suoi inquilini a lanciare l’allerta per richiedere assistenza medica. Le telecamere hanno censurato il momento in cui Omer avrebbe perso i sensi, ma i video circolanti sui social media, in particolare su X, offrono dettagli sulla dinamica dell’accaduto. In uno di questi video, si sente una voce che chiama in fretta Domenico D’Alterio, chiedendo aiuto: “Domenico, corri. Omer si sente male, c’è da tirarlo su. Corri”.





Il consulente aziendale, che ha origini siriane, è stato immediatamente soccorso dai suoi compagni di avventura e da un medico presente nel reality. Durante il momento critico, la trasmissione sul canale 55 del digitale terrestre e sul sito ufficiale del Grande Fratello è stata interrotta per circa dieci minuti, suscitando preoccupazione tra i telespettatori.

Fortunatamente, dopo un breve intervento medico, Omer è rientrato nella casa visibilmente sorridente e ha cercato di calmare i suoi inquilini, scusandosi per il momento di panico che aveva causato. “Categorico, basta cuscini. È finita la guerra dei cuscini. Dopo quello che hanno detto, finita la guerra con i cuscini”, ha dichiarato un compagno di Omer, facendo riferimento a una recente disputa legata ai cuscini tra i concorrenti.

Omer ieri sera è svenuto. Spero stia meglio e si sia ripreso #GrandeFratello pic.twitter.com/g2QArGvke3 — LunaAthena (@lavicinadicasaY) October 15, 2025



Omer Elomari è nato a Damasco e ha un passato segnato da esperienze difficili. A soli 15 anni, ha dovuto lasciare la sua casa in Siria a causa della guerra, rifugiandosi in Turchia. Durante il suo viaggio, ha perso la casa, distrutta da un bombardamento, e molti amici. Queste esperienze traumatiche hanno contribuito a formare il suo carattere e la sua determinazione. Da un anno, Omer vive in Italia, precisamente in Valtellina, dove ha trovato una nuova stabilità e ha potuto dedicarsi alla sua carriera come consulente aziendale.

Il suo percorso nel Grande Fratello non è solo un’opportunità per mostrare la sua personalità, ma anche un modo per raccontare la sua storia e le sfide che ha affrontato. La sua resilienza di fronte alle avversità è un tema ricorrente nelle sue interazioni con gli altri concorrenti, e il suo malore di ieri sera ha messo in luce la solidarietà tra i partecipanti, che si sono mobilitati rapidamente per prestare soccorso.

L’episodio ha suscitato un’ondata di supporto da parte del pubblico, che ha mostrato preoccupazione per la salute di Omer. I fan del reality show hanno espresso il loro affetto e le loro preghiere per il concorrente, sperando in una sua pronta ripresa. La comunità online ha commentato la situazione, sottolineando l’importanza di prendersi cura della propria salute mentale e fisica, specialmente in contesti stressanti come quello di un reality.

La trasmissione ha ripreso il suo corso dopo l’intervento medico, ma l’episodio ha lasciato un segno tra i concorrenti e i telespettatori. Omer, dopo aver rassicurato i suoi inquilini, ha continuato a partecipare alle attività quotidiane nella casa, cercando di mantenere un clima di serenità nonostante il recente spavento.



