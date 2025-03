Grande Fratello: Mariavittoria mette in difficoltà Zeudi e la smaschera

All’interno della casa del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti sta creando tensione per Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia, insieme a Chiara Cainelli, ha tentato di convincere la fidanzata di Tommaso Franchi a unirsi a loro. Dopo la semifinale, entrambe erano convinte che Helena Prestes non avesse portato Mariavittoria al televoto, scegliendo invece Chiara per il suo presunto minor potere. Tuttavia, Minghetti ha sottolineato che la modella brasiliana ha cercato di proteggerla fino all’ultimo, evitando di metterla in difficoltà nell’ultima sfida.





Di conseguenza, Minghetti è rimasta nella Casa più spiata d’Italia, mentre Shaila Gatta è stata eliminata e Helena è stata nominata quarta finalista. Chiara, invece, è rimasta in gioco, arrivando seconda. Jessica Morlacchi ha confermato che la decisione di Helena di portare con sé Chiara era legata alla volontà di proteggere Mariavittoria da un’eventuale eliminazione. Nonostante i pettegolezzi di Chiara, Minghetti ha mantenuto la sua posizione e ha difeso l’amica Helena.

In queste ultime ore, Mariavittoria ha fatto affermazioni che mettono in luce le contraddizioni di Zeudi. Durante una conversazione con le sue compagne, ha ribadito il suo sostegno per Helena, difendendola dagli attacchi di Di Palma. In particolare, ha rimarcato come Zeudi abbia accusato Helena di mettere in dubbio la sua sessualità. Tuttavia, Minghetti ha chiarito che l’intento di Helena non era quello di attaccare, ma piuttosto di comprendere Zeudi, che continua a contraddirsi.

“Zeudi si attacca alla frase di Helena ‘non ti piacciono le donne’ per dire che ha messo in dubbio la sua sessualità. Essere in competizione con le donne non vuol dire che non ti piacciono. Helena gliel’ha spiegato 250 volte”, ha affermato Minghetti.

L’attacco di Mariavittoria non si è fermato qui; ha rappresentato la voce del pubblico, che sembra non apprezzare il modo di giocare di Zeudi. La Di Palma, infatti, ha un fandom che ha cercato di alterare i risultati dei televoti attraverso l’uso di BOT e VPN. Minghetti ha osservato come il comportamento di Zeudi nei confronti di Helena cambi frequentemente, ponendo domande dirette: “Perché ti avvicina a Helena per scherzare e mai per parlare?”.

Mariavittoria ha difeso il suo punto di vista, sottolineando che interagire con Helena sarebbe stato difficile, se davvero pensava male di lei. “Se pensi questo di Helena, perché tornavi sempre da lei?”, ha chiesto, mettendo in discussione le reali intenzioni di Zeudi. Quest’ultima ha risposto con una versione che parlava di una sua infatuazione per Helena, ma Minghetti ha fatto notare che si riferiva a situazioni passate, non a quelle recenti.

Nel frattempo, Lorenzo Spolverato sta analizzando la situazione in vista della finale. La sua compagna Shaila, che pare non stia vivendo un momento sereno all’esterno, è stata eliminata durante la semifinale. Lorenzo ha notato come la presenza di Zeudi abbia dominato i televoti e ha iniziato a indagare sulla questione, chiedendo a Chiara: “Se non ci fosse stata questa cosa con Helena, sarebbe uscita?”.

Il pubblico sembra convinto che, senza il legame iniziale con Helena, Zeudi non avrebbe ottenuto lo stesso successo. Infatti, il suo fandom è emerso per sostenere una possibile relazione amorosa con Helena all’interno della Casa. Questi fan, delusi dalla scelta di Helena di seguire il cuore con Javier Martinez, hanno sviluppato un’ossessione nei confronti di Di Palma, che si è estesa anche in Brasile. Da qui è nato tutto, complicando ulteriormente le dinamiche tra i concorrenti.