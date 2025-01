Grande Fratello, Maxime rivela: “Mi piace il nostro rapporto con Amanda”

Nella casa del Grande Fratello, Maxime e Amanda hanno avuto un confronto sincero che ha rivelato un sacco di emozioni e incertezze sui loro sentimenti.





In poche parole, un momento che si è svolto nel giardino della casa e ha visto i due coinquilini alla ricerca di se stessi e delle loro idee dopo il flashback. Maxime sembrava esitante e imbarazzato, alimentando le fiamme della conversazione con un’espressione “sai quando fai qualcosa e poi subito dopo te ne penti?”.

Amanda ha colto la sfumatura di un amico infelice e ha deciso di calmarlo, definendo il passato un demone che vedranno solo come un errore. L’atteggiamento sembrava soddisfare Maxime, ma era triste per qualcosa. L’unico lato positivo del dialogo era che era Kate e non Amanda con cui voleva avere un talk. Maxime ha espresso la curiosità su cosa Amanda pensi di lui e se vedono l’uno nell’altro qualcosa di più di quello che sta succedendo. Amanda, come al solito, ha respinto la situazione e ha affermato che non sa cosa sta succedendo e chi sia. Maxime si è fermato al dibattito dicendo “proprio così”.

Dopo il discorso, Maxime sarebbe andato da Stefania, con cui si aprirebbe e parlerà. Durante il dialogo, ha detto a Stef che inizialmente gli piaceva Amanda e affermò di averle persino fatto il trucco e le avrebbe detto che vi era stato un tempo “. Ha aggiunto che è rientrato nelle sue intenzioni, dopo di che siamo diventati amici.

Stefania dnt parla haha Maxime ha passato questa nota positiva ad Amanda con il morale alto: “mi piace così”. In questo momento possiamo dire che non si sviluppa nulla tra i due incontri. Possono rimanere amici per il successivo numero di 4 settimane? Chi lo sa, dobbiamo aspettare e guardare cosa succederà con le telecamere.