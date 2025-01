Grande Fratello, nomination extra-large: nove concorrenti al televoto e Javier Martinez si interroga sul sistema di voto. L’ansia cresce nella casa

La puntata del Grande Fratello prevista per questa sera si preannuncia carica di tensione e suspense. Ben nove concorrenti sono finiti in nomination: un televoto extra-large che include personaggi del mondo dello spettacolo e non.

Tra i nominati troviamo Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Eva Grimaldi, Javier Martinez, Maxime Mbanda, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. Questa nomination rappresenta un importante banco di prova per molti concorrenti, alcuni dei quali si confrontano per la prima volta con il giudizio del pubblico.

L’eliminazione di Helena Prestes nel televoto precedente ha lasciato il segno, aumentando le insicurezze anche tra coloro che si sentivano più forti. Uno di questi è Javier Martinez, che, durante una conversazione notturna con MariaVittoria Minghetti, ha condiviso le sue preoccupazioni sul possibile esito della serata.

Parlando con MariaVittoria, Javier ha espresso i suoi dubbi sulle modalità del televoto, sottolineando come l’incertezza possa influire sui risultati.

“Non sappiamo se questa settimana voteranno in positivo o in negativo. Sì, cioè, se per salvare o per far uscire. Alfonso non ce lo dice mai in diretta.”