Grande Fratello, nuovo colpo di scena: Helena racconta tutto, ecco cosa ha scoperto

Un’importante rivelazione scuote la casa del Grande Fratello. Helena Prestes, visibilmente turbata, ha fatto una scoperta che potrebbe cambiare le dinamiche del reality. La fotomodella brasiliana ha raccontato agli altri concorrenti di aver assistito a una scena che l’ha profondamente ferita, suscitando reazioni contrastanti tra i partecipanti e sui social.





Il tutto è accaduto durante l’ultima puntata del programma, trasmessa il 30 dicembre. Alfonso Signorini ha convocato Helena e Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, nel Mistery Room, dove ha mostrato loro un video risalente al giorno di Natale. Nel filmato, Zeudi si scambia un bacio con Alfonso D’Apice, un gesto che ha lasciato tutti senza parole. Sebbene Helena fosse già a conoscenza dell’accaduto, vederlo in diretta ha scatenato in lei un’emozione forte, dato il legame speciale che condivideva con Zeudi.

La reazione di Zeudi è stata una giustificazione, sostenendo che il bacio fosse stato principalmente voluto da Alfonso, ma il video ha messo in evidenza una certa complicità tra i due. Questa scena ha provocato un cambiamento nel rapporto tra Helena e Zeudi, che fino a quel momento sembrava solido. Helena ha dichiarato di aver bisogno di tempo per riflettere sulla situazione.

Durante una conversazione con Stefania Orlando e Luca Calvani, Helena ha rivelato la sua decisione: “Io non mi fido, ma non è solo colpa sua. Lei è giovane, vuole vivere, e lo capisco. Però ha baciato un altro (Alfonso), quindi preferisco considerarla solo un’amica.” Nonostante il consiglio di Stefania, che le ha suggerito di tenere stretto il legame se non pensa che Zeudi stia giocando con lei, Helena ha mantenuto la sua posizione.

Questo conflitto ha generato un acceso dibattito tra i fan della coppia Zelena sui social. Alcuni sperano che questa sia solo una crisi temporanea, mentre altri sono scettici riguardo a Zeudi, soprattutto a causa dei suoi comportamenti durante i conflitti con Helena. In diverse occasioni, infatti, Zeudi si è confidata con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, due concorrenti che non sono in buoni rapporti con Helena.

Helena, infatti, non ha apprezzato questi atteggiamenti, e ora potrebbe decidere di mettere fine definitivamente al suo rapporto con Zeudi. Se ciò accadesse, gli equilibri all’interno della casa del Grande Fratello potrebbero cambiare ancora una volta, dando vita a nuovi sviluppi in una delle edizioni più seguite della televisione italiana.

I fan del programma continueranno a seguire da vicino la vicenda, con l’hashtag #heleners che diventa sempre più popolare. Il futuro di questa relazione è tutto da scrivere, e gli sviluppi promettono di essere decisamente intriganti.