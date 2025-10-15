Grande Fratello, panico in diretta: concorrente si sente male, interviene subito il medico





La diretta del Grande Fratello di martedì 14 ottobre ha vissuto momenti di grande apprensione quando Omer Elomari, uno dei concorrenti più seguiti di questa edizione, ha avvertito un improvviso malessere. L’episodio si è verificato poco dopo le 22, mentre su Mediaset Extra venivano trasmesse immagini di una conversazione tra Grazia Kendi e Domenico D’Alterio in bagno. La situazione tranquilla è stata interrotta da grida allarmanti provenienti da un’altra stanza, creando un clima di angoscia.





Francesca Carrara, visibilmente preoccupata, ha esclamato: “Dome corri, si sente male, c’è da tirarlo su”. Domenico si è precipitato immediatamente verso la sala, mentre la regia ha cercato di gestire la situazione senza mostrare scene eccessivamente concitate. In quel momento, la telecamera ha inquadrato Flaminia Romoli, intenta a fumare in giardino, prima che la trasmissione venisse interrotta con il logo del Grande Fratello, che è rimasto in onda per diversi minuti, aumentando l’ansia tra i telespettatori.

Dopo un’attesa carica di tensione, la diretta è ripresa, ma Omer non era più visibile all’interno della Casa. Fonti vicine al programma hanno rivelato che il concorrente è stato accompagnato nel backstage per ricevere assistenza medica. Durante la giornata, Elomari aveva già lamentato disturbi, tra cui giramenti di testa e pressione bassa. Al momento, non ci sono indicazioni che suggeriscano complicazioni più gravi, ma la produzione non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali riguardo all’accaduto.

Omer Elomari ha catturato l’interesse del pubblico grazie alla sua storia personale e alla sua capacità di integrarsi nel gruppo. Nato a Damasco, Omer è un giovane consulente aziendale e “problem solver” che parla quattro lingue: inglese, arabo, turco e italiano. Nonostante la sua giovane età, ha vissuto esperienze molto intense. Fino ai dieci anni ha avuto un’infanzia serena, ma la guerra in Siria ha stravolto la sua vita. A 15 anni ha dovuto lasciare il suo paese per rifugiarsi in Turchia, perdendo la sua casa distrutta da una bomba e molti amici lungo il cammino. Queste esperienze lo hanno profondamente segnato, rendendolo però anche più forte e resiliente.

Figlio di un allenatore di muay thai, lo sport ha sempre avuto un ruolo centrale nella vita di Omer, che ha praticato diverse discipline tra cui kickboxing, pugilato, nuoto, basket e pallavolo. Un anno fa ha scelto di trasferirsi in Italia, dove attualmente vive in Valtellina. Omer è single e non ha ancora trovato la ragazza ideale, anche se ha avuto diverse conoscenze e si descrive in amore come un vero gentiluomo.

Il percorso di Omer all’interno del reality ha messo in luce non solo la sua determinazione, ma anche il modo pacato e rispettoso con cui ha affrontato le dinamiche spesso tese della convivenza. La sua storia di vita, segnata da perdite e ricostruzioni, lo ha reso uno dei concorrenti più autentici del programma. Per questo motivo, il malore accusato durante la diretta ha profondamente scosso non solo i suoi compagni di avventura, ma anche il pubblico a casa, che ha espresso affetto e solidarietà per lui attraverso i social media.



