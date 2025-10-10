Grande Fratello, polemica per un gesto a tavola di un concorrente: “Che schifo!”





Nella Casa del Grande Fratello, l’atmosfera è già un po’ velenosa, roba che ti fa pensare: “Ma davvero siamo solo all’inizio?” C’è chi giura che alcuni coinquilini stiano proprio facendo il gioco dell’esclusione contro uno di loro – Omer, per la cronaca – e la roba da fastidio è che nei video lo pizzicano a mangiare da solo, tipo l’ultimo dei Mohicani. In un altro spezzone, lo coinvolgono in una chiacchiera e dopo mezzo secondo, puff, lo mollano lì come un calzino spaiato.





Ovviamente, su X (l’ex Twitter, se ancora qualcuno non si è abituato al nome nuovo), la gente è partita in quarta: “Lasciare uno a mangiare da solo? Schifo totale… non mi sembra abbia mai fatto nulla di male,” scrive un utente, con tanto di indignazione maiuscola. Un altro aggiunge: “Ma che problemi hanno con Omer? Mi sembra pure fin troppo educato con tutti.” Insomma, la gente non se la tiene, e a ragione.

Poi, per non farci mancare niente, ecco pure lo scoop della concorrente trans, che nessuno aveva sgamato. Grande Fratello, sempre pronto a buttare benzina sul fuoco.

Ma, oh, non è che sono tutti contro Omer, eh. Ogni tanto qualcuno si ricorda che esiste: in un video lo abbracciano in gruppo, scena quasi da film Disney, e i fan ovviamente si sciolgono: “Che bello, se lo merita proprio.” Un po’ di zucchero in mezzo all’aceto, dai.

Intanto Simona Ventura tiene le redini di questa edizione e la Casa sembra un formicaio impazzito: si creano alleanze, si litiga, qualcuno si fa notare, altri si perdono un po’ di vista. E questa storia di Omer? Per qualcuno è bullismo bello e buono, per altri è solo, boh, un momento di freddezza. La verità? Eh, chi lo sa. Sta tutto lì, in quella zona grigia dove nessuno vuole ammettere niente.

Omer, da parte sua, resta un signore: mai una parola fuori posto, sempre pacato, quasi zen. Ma la domanda resta: lo stanno isolando di proposito o è solo casino di gruppo che ancora non si è assestato? Il pubblico intanto sta lì, popcorn alla mano, ad aspettare che succeda qualcosa di grosso.

Sta di fatto che la Casa è una specie di microcosmo di tutto quello che succede fuori: chi si integra, chi resta ai margini, chi si fa amare e chi viene ignorato. Questo caso Omer è solo l’antipasto, ne vedremo delle belle.



