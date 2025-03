Grande Fratello, proprio all’ultimo Pamela rompe gli equilibri con Jessica

Mancano ormai poche ore alla finale del Grande Fratello e, come accaduto durante i sei mesi di programma, non mancano sorprese e discussioni. Al centro delle polemiche questa volta c’è Pamela Petrarolo, ex concorrente del reality, che ha lasciato il pubblico di Canale 5 senza parole con una scelta del tutto inaspettata. L’ex volto di Non è la Rai, infatti, ha deciso di sostenere una delle finaliste, ma non si tratta di Jessica, con cui aveva stretto un forte legame di amicizia durante la permanenza nella Casa.





Al contrario, Pamela ha espresso apertamente il suo sostegno a Helena Prestes, modella brasiliana e altra finalista del programma. La decisione ha scatenato un acceso dibattito sui social, dove i fan non hanno risparmiato critiche. Molti hanno accusato Pamela di aver “tradito” l’amicizia con Jessica, scegliendo di appoggiare una concorrente con cui, secondo alcuni, avrebbe avuto un rapporto piuttosto distante durante il reality.

La polemica è esplosa dopo che Pamela Petrarolo ha pubblicato un post sui suoi profili social dedicato a Helena Prestes. Nel messaggio, accompagnato da una foto della modella con una coppa, ha scritto: “A domani mia dolce Helena Prestes”, lasciando intendere chiaramente che per lei la vincitrice ideale del Grande Fratello è proprio la fotomodella brasiliana. La reazione del pubblico non si è fatta attendere: “Ridicola – si legge tra i commenti delle Morline –. Nemmeno una parola per Jessica, che in teoria dovrebbe essere la sua più cara amica. Con Helena a stento si parlavano!”.

Il gesto di Pamela ha diviso il pubblico. Alcuni fan sostengono che si tratti di una strategia per attirare l’attenzione e incrementare la sua visibilità sui social. “Sta solo cercando like, chi ha seguito il programma sa che i rapporti tra Pamela e Helena erano ridotti al minimo”, ha scritto un utente. Altri, invece, ritengono che tra le due ci fosse effettivamente un rapporto di stima e rispetto, anche se meno evidente rispetto all’amicizia con Jessica.

Oltre alle polemiche, c’è chi ipotizza che dietro questa scelta ci siano motivazioni legate alla competizione. In palio, infatti, non c’è solo il titolo di vincitore del Grande Fratello, ma anche un montepremi di 50mila euro. Una cifra che farebbe comodo a chiunque, e che potrebbe aver influenzato i rapporti tra i concorrenti e i loro sostenitori.

Nonostante le critiche, Pamela Petrarolo non ha risposto alle polemiche e ha continuato a sostenere pubblicamente Helena Prestes. Nel frattempo, l’ex concorrente è stata ospite del programma Verissimo, dove ha fatto un bilancio della sua esperienza al Grande Fratello e ha parlato delle sue prospettive future. Durante l’intervista, ha raccontato i momenti più significativi del suo percorso nel reality e ha lasciato intendere che questa esperienza potrebbe averle aperto nuove opportunità nel mondo della televisione.

Il pubblico, però, non sembra aver dimenticato alcuni episodi controversi che hanno visto protagonista Pamela durante il suo percorso nella Casa, come il famoso “lancio del bollitore”, un momento che ha generato molte discussioni tra i telespettatori. Anche questo episodio è stato citato nei commenti sui social, a dimostrazione di come il suo comportamento sia stato spesso oggetto di dibattito.