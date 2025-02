Grande Fratello, scherzo in cucina: Federico e Giglio mettono in scena una rissa, Pamela ci casca

Un episodio di grande tensione ha avuto luogo al Grande Fratello nella serata di ieri, 3 febbraio 2025, quando Federico Chimirri e Giglio hanno inscenato una finta rissa in cucina, facendo preoccupare la povera Pamela.





La dinamica ha avuto inizio quando Federico, con tono sempre più alterato, ha cominciato a dare ordini a Giglio per pulire, finendo per alzare la voce. La situazione è rapidamente degenerata, con Giglio che ha cominciato a urlare in risposta, e la scena ha attirato l’attenzione degli altri concorrenti, tra cui Maxime.

Quando Pamela è arrivata, preoccupata dalle urla, ha trovato i due che si affrontavano sempre più da vicino. Il clima sembrava davvero esasperato, ma tutto si è risolto con una fragorosa risata. Federico ha rivelato che si trattava di uno scherzo, lasciando Pamela sollevata e sorridente, ma anche un po’ imbarazzata per essersi preoccupata inutilmente.

Federico, uno dei protagonisti più recenti del Grande Fratello, ha contribuito a creare momenti di tensione e anche di leggerezza, come quello appena descritto. Nato in Argentina nel 1989, Federico ha acquisito visibilità grazie alla sua partecipazione a MasterChef Italia e Uomini e Donne, oltre a essere noto per la sua carriera di DJ e chef.

Entrato nella Casa il 27 gennaio 2025, Federico ha subito cercato di integrarsi con gli altri concorrenti, condividendo le sue esperienze di vita, ma anche mostrando le sue doti culinarie. Nel frattempo, ha instaurato un rapporto stretto con Pamela Petrarolo, con la quale ha condiviso momenti di confidenza riguardo la sua vita privata, il suo passato e il figlio Romeo.

Nonostante il suo impegno nel cercare di mantenere un ambiente armonioso, la convivenza forzata nella Casa del Grande Fratello ha portato Federico a gestire alcune incomprensioni e tensioni con gli altri concorrenti. La finta rissa, seppur scherzosa, è stata un’ulteriore dimostrazione della continua creazione di dinamiche intriganti all’interno del programma.