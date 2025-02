Grande Fratello, scintille tra Federico e Shaila: “Mi stai sulle balle” e il pubblico si divide sui social

Federico Chimirri e Shaila Gatta protagonisti di uno scontro infuocato al Grande Fratello: accuse reciproche e tensioni che infiammano il pubblico e i social.





Il Grande Fratello 2025 si conferma ancora una volta un vero campo di battaglia per scontri accesi e confronti senza filtri tra i concorrenti. Dopo l’ultima puntata, andata in onda il 17 febbraio, la tensione ha raggiunto il culmine durante un acceso confronto tra Federico Chimirri e Shaila Gatta, due dei protagonisti più discussi di questa edizione.

Il diverbio, avvenuto durante una cena, ha messo in evidenza la reciproca antipatia tra i due, culminata in un botta e risposta che non ha lasciato spazio a fraintendimenti. Tra accuse di presunzione e maleducazione, il pubblico ha assistito a uno degli scontri più intensi di questa stagione.

Federico contro Shaila: “Mi stai sulle balle”

La tensione tra Federico e Shaila era già palpabile da giorni, ma è esplosa dopo che lo chef ha criticato il comportamento di Alfonso D’Apice, definendolo eccessivo nelle sue reazioni durante la settimana. Shaila Gatta, però, non è rimasta in silenzio e ha deciso di intervenire per difendere Alfonso, sottolineando come anche Federico avesse dimostrato atteggiamenti simili in passato:

“Una persona quando si arrabbia diventa Super Saiyan, anche tu sei aggressivo”, ha affermato la ballerina.

Federico non ha negato l’accusa, ammettendo: “Hai ragione”, ma senza abbassare i toni dello scontro. A quel punto, Shaila ha aggiunto un commento pungente: “Io l’ho subito, mi hanno detto che sono cambiata per il mio compagno. Alfonso ha pagato il prezzo di aver difeso Chiara, infatti è uscito”.

Dopo un botta e risposta sempre più infuocato, Federico ha deciso di essere completamente sincero, pronunciando parole che hanno scatenato reazioni forti sia in casa che sui social: “Mi stai sulle balle, mi stai veramente sui cog*i, sei di una presunzione assurda”**, ha detto senza mezzi termini.

La risposta di Shaila e il dibattito sui social

La replica di Shaila non si è fatta attendere: “Che uomo che sei, che belle parole che dici, sei proprio educato”, ha risposto con evidente sarcasmo. Federico ha insistito sui modi di fare della ballerina, definendola indisponente, ma Shaila ha ribattuto con fermezza: “Io sono tranquilla, sei tu che non reggi la verità o un confronto normale”.

Lo scontro ha immediatamente acceso il dibattito sui social, con i fan divisi tra chi sostiene la ballerina e chi invece prende le parti dello chef. Su X (ex Twitter), i commenti si sono moltiplicati, mostrando opinioni contrastanti:

“Lei è proprio una regina, non sbaglia un colpo”

“Votiamo Federico, si deve salvare”

“Che cafona”

“Non la può avere e la scredita”

“Federico è diretto e dice le cose in faccia”

“Maleducato nei confronti di una donna”

“Dovrebbero fargli una statua”

“Ma perché se è così tanto criticata è sempre la più salvata al televoto?”

Un rapporto ormai compromesso

L’episodio ha confermato che tra Shaila Gatta e Federico Chimirri non scorre buon sangue. I due concorrenti sembrano incapaci di trovare un punto di incontro, e il loro rapporto è destinato a rimanere teso.

Con le nomination in arrivo, resta da vedere come il pubblico giudicherà i loro comportamenti e se uno dei due pagherà il prezzo di questa faida. Una cosa è certa: gli scontri tra i due continueranno a tenere banco, alimentando il dibattito sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello.