Grande Fratello, scontro tra Grazia e Domenico: “La mia vita è stata dura, ora voglio solo leggerezza”





Nel corso del pomeriggio, nella casa del Grande Fratello, è avvenuto un episodio che ha acceso gli animi tra i partecipanti. Domenico ha rivolto una provocazione a Grazia, scatenando una reazione accesa e portandola alle lacrime. La discussione è nata durante una conversazione riguardante la prova settimanale del budget. Domenico, rivolgendosi a Grazia, le ha chiesto: “Non riesci a fare niente per più di due minuti?”. Questa frase ha innescato una risposta immediata e furiosa da parte della 25enne milanese, che si è sentita profondamente offesa.





Visibilmente scossa, Grazia ha reagito accusando il coinquilino di essere maleducato: “Ma come ti permetti? Mi sono fatta un culo così nella vita, che ne sai tu? Non ti permettere di dire che fuori da qui non so fare un ca**o. Impara a parlare, maleducato”. Dopo aver pronunciato queste parole, la concorrente ha lasciato la stanza in lacrime, rifugiandosi nella camera da letto. Qui è stata raggiunta da un’altra coinquilina, Giulia, alla quale si è confidata, manifestando il suo malessere.

“Nominatemi e mandatemi a casaaaa” Sono passati solo 6 giorni….STO AMANDO🍿#GrandeFratello pic.twitter.com/XuGe51Gc0b — ғʀᴀ (@Sseudi_era) October 5, 2025



Nel dialogo con Giulia, Grazia ha espresso tutta la sua frustrazione per la situazione: “Più sei giusto e più ti rompono i cogioni. Nominatemi e mandatemi a casa se mi dovete far stare così. Sono entrata qui per dare un po’ di leggerezza alla mia vita di merda. Ho 25 anni e non ho mai passato 10 minuti felici, e non sono entrata qua a farmi venire le angosce”*.

Dopo l’accaduto, Domenico ha cercato di rimediare raggiungendo Grazia per porgerle delle scuse. Tuttavia, la giovane non ha accettato il gesto, dichiarando di essere stata troppo ferita dalle sue parole: “Mi hai ferito, non mi interessano le tue scuse fatte per far vedere. Una cosa del genere non doveva uscire. Se pensi che fuori da qua non so fare niente, cammina e non mi chiedere scusa”.

Successivamente, Grazia si è confidata con un’altra concorrente, Anita, rivelando dettagli dolorosi del proprio passato. Durante questa conversazione, la milanese ha spiegato come alcune esperienze traumatiche abbiano segnato profondamente la sua vita. Ha raccontato: “Vogliono nominarmi, buttarmi fuori, perché non gli ho raccontato la storia della mia vita. Vuoi scommettere che se gli avessi detto che a 8 anni ho subito abusi sessuali e che a 13 anni ho perso una causa, a quest’ora ero la preferita?”. Questo sfogo ha gettato luce su eventi difficili che hanno contribuito a plasmare il carattere della giovane donna.

ha subito degli abusi sessuali a 8 anni… #grandefratello pic.twitter.com/Nh7I6rjmpF — J (@nontisento) October 5, 2025



L’episodio ha suscitato molte reazioni all’interno della casa e tra il pubblico. La tensione tra i concorrenti sembra destinata a crescere, mentre i telespettatori seguono con attenzione gli sviluppi di questa vicenda.



