Grande Fratello: Shaila Gatta finisce sotto accusa dopo il nuovo scontro con Gessica Notaro

La puntata di giovedì 23 gennaio del Grande Fratello è stata caratterizzata da momenti di tensione che non sono passati inosservati. Tra i protagonisti, Shaila Gatta ha fatto parlare di sé per una serie di episodi discutibili, che hanno scatenato l’ironia del pubblico sui social. In particolare, la sua reazione nei confronti di Gessica Notaro, entrata nella casa per sostenere Javier, è stata oggetto di molte critiche.





Il primo scontro di Shaila è avvenuto durante un momento in cui si è espressa in modo provocatorio nei confronti di Stefania Orlando, commentando il suo rapporto con Lorenzo. Shaila ha detto: “Il tuo matrimonio è finito mi pare”, una frase che ha fatto infuriare molti telespettatori. Ma questo non è stato l’unico episodio imbarazzante della serata.

Quando Gessica Notaro è entrata per fare visita a Javier, Shaila ha avuto un botta e risposta con lei che ha lasciato il pubblico esterrefatto. Durante l’incontro, Shaila ha salutato Gessica con un atteggiamento di sufficienza: “Vabbè, se, ciao. Come si chiama? Gessica, è stato un piacere, ciao. Non la conosco. Se ne ho sentito parlare? Sì, certo. È amica di Javier, non mi ricordo come si chiama. Goditi la tua amica, neanche mi stavate ascoltando. Goditi il pesciolino col tutù, il porcellino, cos’è sto coso?”.

Le parole di Shaila sono state immediatamente stigmatizzate dal pubblico. La situazione è ulteriormente degenerata quando Shaila ha continuato a parlare con Javier, accusandolo di comportamenti presuntuosi. “Non ho trovato carino da parte tua e della tua amica questa cosa successa in puntata… Voi non mi avete cagato, avete avuto un atteggiamento presuntuoso. Tu non hai sminuito me, hai sminuito anche il conduttore, tu e la tua amica”. La tensione era palpabile, e Javier, preferendo evitare il conflitto, ha risposto brevemente: “Ok, ti chiedo scusa a nome di tutti e due. Potevi evitare però di fare la fenomena dicendo “Come si chiama?”.

La situazione si è poi placata quando Gessica, nel suo intervento, ha fatto un elogio a Javier: “Siamo tutti fieri di te, sono volati questi quattro mesi. A tratti è stato difficile, ma hai dato grande dimostrazione di essere un leader, di saper stare in squadra. Un leader è quello che si guadagna la stima attraverso il rispetto e l’educazione”. Un messaggio che ha messo in evidenza la differenza di comportamento tra i concorrenti.

Shaila, invece, è stata accusata di maleducazione per non conoscere Gessica Notaro, o forse per fingere di non conoscerla. Questo episodio ha suscitato molte reazioni sui social, con il pubblico che l’ha definita “la solita cafona”, e l’ha invitata a “nascondersi che è meglio”. Le sue parole hanno fatto scalpore, e il pubblico ha commentato con sarcasmo sulla sua figura poco elegante. Nonostante le scuse di Javier, Shaila continua a far parlare di sé per il suo atteggiamento sopra le righe.

Questo episodio di maleducazione ha contribuito a mettere in luce le dinamiche interne della casa del Grande Fratello, dove le tensioni sembrano non accennare a placarsi. La serata di Shaila Gatta è stata segnata da una serie di cadute di stile, facendo parlare tanto di lei sui social, dove il pubblico si è diviso tra chi l’ha difesa e chi l’ha criticata duramente.