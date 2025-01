Grande Fratello, Shaila Gatta nel mirino: il pubblico chiede la sua eliminazione

La tensione al Grande Fratello non accenna a diminuire e, proprio alla vigilia della puntata dell’8 gennaio, gli occhi sono tutti puntati su Shaila Gatta. Negli ultimi giorni, il suo comportamento ha fatto infuriare una parte del pubblico, tanto da far scattare richieste di eliminazione dal programma.





Cosa è successo? Un video che sta girando sui social ha mostrato Shaila compiere gesti piuttosto aggressivi, un atteggiamento che ha subito suscitato molte critiche online. In particolare, un gesto in cui mette la mano sulla faccia di un’altra concorrente ha fatto scattare il dibattito. Molti fan del programma si sono chiesti: “Ma Shaila Gatta continuerà ancora a comportarsi come se nulla fosse?”.

Ma non è solo questo il motivo per cui Shaila è finita nel mirino. In un altro momento, ha fatto delle dichiarazioni che sono state interpretate come una mancanza di rispetto per gli altri concorrenti. In particolare, ha detto: “Sto cercando di allontanarmi, ma non perché tu non mi piaccia. Anzi, tu mi piaci fin troppo. Ma sono successe troppe cose tra di noi che non mi sono andate giù.” Parole che non sono piaciute molto, soprattutto a Helena Prestes, che ha risposto prontamente: “Io, quando sto male, cerco di stare da sola.”

Cosa sta succedendo con le altre concorrenti?

Nel frattempo, il clima in Casa continua a essere teso. Zeudi ha avuto uno scontro con Helena, accusandola di essere prepotente e non onesta con se stessa, e sembra che il loro rapporto stia subendo un netto cambiamento. In un momento ripreso dalle telecamere, Zeudi ha detto: “Ci sono tante persone che mi chiedono perché io e te non siamo più vicine come prima.”

Cosa ne pensa il pubblico?

Il pubblico non ha risparmiato critiche. Su X (ex Twitter), i fan del programma hanno commentato: “Shaila è la vera pietra dello scandalo, non meritava di restare così a lungo” e “Accusano Helena per il bollitore, ma Shaila è quella che fa segni di violenza”. La discussione è accesa, e molti sono pronti a fare sentire la propria voce durante la diretta.

Con la puntata in arrivo, non resta che vedere come si evolverà la situazione. Shaila riuscirà a salvare la sua permanenza nella Casa o le critiche del pubblico porteranno a una squalifica imminente?