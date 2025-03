Grande Fratello, Shaila Gatta non accetta l’esclusione dalla finale: “Mi dà fastidio e ce l’ho con Lorenzo Spolverato, non sopporto la coppia”.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta ha manifestato il suo disappunto per il televoto che ha portato Zeudi Di Palma a diventare la terza finalista, lasciandola fuori dalla competizione. La ballerina ha condiviso i suoi sentimenti con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, confessando di essersi svegliata il giorno dopo la diretta con una sensazione di insoddisfazione. “C’è una parte di me che è delusa, una parte di me che sta rosicando e una parte di me che ce l’ha con Lorenzo Spolverato”, ha dichiarato.





Shaila ha spiegato che la sua attenzione e dedizione alla relazione con Lorenzo si sono trasformate in un’arma a doppio taglio. “Anzi ce l’ho con la mia persona. Essendo lui una persona rumorosa, capricciosa, nella coppia lui si è concesso tutto perché un essere umano che si vuole bene fa così. Io non mi sono voluta bene, non mi sono concessa il mio momento, il mio spazio, la mia sofferenza”, ha aggiunto. Secondo lei, il malumore di Lorenzo ha prevalso, oscurando il suo benessere.

Dopo aver riflettuto su queste dinamiche, Shaila ha deciso di confrontarsi direttamente con Lorenzo Spolverato. In questo incontro, ha espresso la sua sensazione di aver sprecato un’opportunità all’interno della casa, ammettendo di non aver ascoltato abbastanza se stessa. “Il prezzo del mio amore mi ha portata a sentirmi la tua fidanzata. Non è colpa tua, sono io che non ho gestito delle situazioni”, ha affermato.

Lorenzo ha cercato di rassicurarla, sottolineando di essere il suo primo fan e di credere che Shaila meriti un posto in finale. “Sono felice per Zeudi. Ma avresti meritato tu quel posto lì”, le ha detto. Queste parole hanno toccato profondamente Shaila, che si è lasciata andare a un pianto liberatorio: “Sto imparando adesso a capire chi sono e merito tante cose belle”.

La situazione ha messo in luce le tensioni emotive e le difficoltà che Shaila ha affrontato durante la sua esperienza nel Grande Fratello. La ballerina ha riconosciuto che la sua identità è stata in parte sacrificata a favore della relazione, e questo l’ha portata a sentirsi meno realizzata. La sua vulnerabilità e il desiderio di riconnettersi con se stessa sono emersi come temi centrali nel suo sfogo.

Inoltre, il confronto ha evidenziato l’importanza dell’autocura e della consapevolezza personale, elementi che Shaila ha promesso di considerare in futuro. La consapevolezza di non dover sacrificare il proprio benessere per il bene di una relazione è un passo cruciale che la ballerina sembra aver finalmente compreso.