Grande Fratello, Shaila parla dopo la sua eliminazione: “Vi dico tutto, cosa farò ora”

L’avventura di Shaila Gatta nella casa del Grande Fratello si è conclusa durante l’ultima puntata trasmessa su Canale 5. Dopo oltre sei mesi di permanenza, l’ex velina di Striscia la Notizia è stata eliminata con il 16,4% dei voti, venendo superata da Helena, che ha ottenuto il 52,22%, e da Chiara, con il 31,38%. La sua uscita ha colto di sorpresa alcuni telespettatori, ma Shaila ha affrontato la situazione con dignità e calma.





Subito dopo la diretta, Shaila si è fermata in studio per condividere le sue prime emozioni post-eliminazione. I suoi pensieri sono stati dedicati ai suoi cari: i genitori, il nipotino e, in particolare, a Lorenzo Spolverato, con cui ha instaurato un legame profondo all’interno della casa. “Esco a testa alta,” ha dichiarato, “ormai manca una settimana e non li sopportavo più. L’importante è quello che succede dopo. Mi sarebbe piaciuto arrivare alla fine, ma dopo sei mesi e mezzo sono libera e torno dalla mia famiglia. Ora tifo per Lollo.”

Le parole di Shaila riflettono un mix di gratitudine e sollievo, evidenziando quanto sia stata impegnativa l’esperienza, sia emotivamente che psicologicamente. Tuttavia, non sono mancati commenti riguardo alle dinamiche del suo percorso all’interno del reality. Alcuni spettatori e analisti si sono chiesti se il suo focus sulla relazione con Lorenzo abbia limitato le sue possibilità di avanzare nel gioco. Si interrogano se un approccio meno centrato sul legame sentimentale avrebbe potuto portarla più lontano.

Nel frattempo, Lorenzo ha vissuto momenti di intensa emozione dopo l’eliminazione della sua compagna. Subito dopo la puntata, si è confidato con Maria Vittoria Minghetti, esprimendo quanto già sentisse la mancanza di Shaila. “Ora combatto anche per lei,” ha affermato con determinazione. “Le ho lasciato un biglietto con il mio profumo per questa settimana in cui non ci vedremo. Non vedo l’ora di andare a Napoli da lei.”

Lorenzo ha mostrato una grande maturità parlando del futuro della loro relazione. “Ora combatto fino alla vittoria anche per lei. È stata una bella puntata intensa. Però c’è solo una settimana, poi saremo fuori e sono molto felice. Chissà che cosa fanno stasera tutti insieme. Andranno a ballare forse, andranno a divertirsi. Le ho dato una carta, le ho dato un bigliettino, c’ho messo anche il mio profumo,” ha continuato, rivelando il suo desiderio di rivedere Shaila.

“Quando l’ho sentita in confessionale è stata una bella botta. Le prime parole che mi ha detto? Mi ha salutato, era euforica e io ero un po’ emozionato,” ha aggiunto Lorenzo, descrivendo il momento in cui ha parlato con Shaila. “Ma lei è così, quando ci sono emozioni forti è euforica e poi le scende, poi arriva la botta. Un po’ la conosco eh.”

Lorenzo ha anche riflettuto sull’importanza di costruire una relazione sana. “Stasera, secondo me, era molto carica, ma da domani… Al di là di tutto, di tutte le cose che ci siamo detti per istintività, rabbia e tutto, noi ci amiamo,” ha detto. “Dovremo trovare il modo giusto per litigare, il modo giusto per discutere, il modo giusto per crescere insieme. Fuori da qui ci lavoreremo.”

Le sue parole manifestano una forte volontà di far funzionare la relazione anche lontano dalle telecamere. “Abbiamo vissuto l’imprinting qui dentro, ma il vero percorso comincia fuori. Dobbiamo imparare a discutere nel modo giusto, a crescere insieme. Se è amore vero, si costruisce,” ha concluso Lorenzo, dimostrando una visione positiva per il futuro della loro storia.