Grande Fratello, Signorini ammette i rischi della diretta: ‘Rischiamo tantissimo’

Mentre il Festival di Sanremo 2025 continua a dominare, Alfonso Signorini rivela le difficoltà della puntata di giovedì 13 febbraio del Grande Fratello.





Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello, e Alfonso Signorini ha deciso di rompere il silenzio, ammettendo apertamente i rischi che il programma potrebbe affrontare. In un’intervista rilasciata a Casa Chi, il conduttore ha fatto chiarezza sulle difficoltà che potrebbero sorgere in una serata che metterà il pubblico di fronte a una scelta importante.

Signorini ha espresso la sua preoccupazione per la programmazione di questa nuova puntata, soprattutto in confronto con il successo del Festival di Sanremo 2025, che continua a dominare gli ascolti. Con la terza serata del Festival di Carlo Conti in onda nello stesso orario, il conduttore ha dichiarato che il Grande Fratello potrebbe subire un calo di ascolti, influenzando negativamente la media di share del programma.

Le parole di Signorini sul confronto con Sanremo

Parlando di questo confronto, Signorini ha sottolineato che il programma di Canale 5 “rischia tantissimo”, consapevole che i numeri potrebbero essere ben inferiori rispetto al Festival di Sanremo. Nonostante ciò, ha ribadito di aver accettato senza problemi la decisione dell’azienda di andare in onda, evidenziando quanto sia importante dare una alternativa agli affezionati del Grande Fratello, che continuano a seguire le dinamiche della casa.

Durante l’intervista, Signorini non ha dimenticato di parlare anche del Festival di Sanremo, esprimendo il suo parere sui concorrenti. Ha dichiarato di tifare per Simone Cristicchi, ma ha anche apprezzato molto le performance di Coma Cose, Noemi e Achille Lauro, riconoscendo la qualità delle loro esibizioni.

Cosa accadrà nella puntata di giovedì?

Nonostante le preoccupazioni di Signorini, la puntata del 13 febbraio si preannuncia ricca di colpi di scena. Con le dinamiche tra i concorrenti sempre più accese e le difficoltà che il programma potrebbe incontrare, i fan del Grande Fratello non vedono l’ora di scoprire cosa succederà. Riuscirà il reality a tenere testa alla serata del Festival di Sanremo?