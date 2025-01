Grande Fratello, Signorini chiude definitivamente la porta a due concorrenti: ecco i ripescati e le nuove sorprese

Durante la puntata del 23 gennaio, Signorini ha escluso definitivamente due concorrenti dal Grande Fratello e svelato i nomi dei quattro ripescati scelti dal pubblico.

La puntata di martedì 23 gennaio del Grande Fratello ha portato colpi di scena che hanno scosso l’intera casa. Signorini, senza mezzi termini, ha deciso di chiudere definitivamente la porta a due concorrenti, mentre altri sono stati ripescati dal pubblico. La tensione era palpabile soprattutto per il confronto tra Lorenzo Spolverato e Luca Calvani, i quali, poche ore prima, erano stati protagonisti di un duro scontro in cui si accusavano a vicenda di aver infranto il regolamento.





Nonostante le gravi accuse, Signorini ha preso una decisione piuttosto sorprendente per entrambi i concorrenti, che si erano messi in contatto con l’esterno: nessuna squalifica, ma una posizione che sicuramente farà discutere. Nessuna sanzione, ma un trattamento che lascia perplessi i telespettatori e gli altri partecipanti.

La puntata era particolarmente attesa anche per l’annuncio dei ripescaggi, dopo le forti reazioni degli inquilini che avevano mal digerito la decisione. Lorenzo, per esempio, ha ammesso di essersi infuriato con gli autori e ha minacciato di lasciare la casa se fossero entrati degli ex concorrenti.

“Sono andato in confessionale a sbottare per questa cosa. Ho timore di aspettare giovedì e poi me ne vado. Sai chi mi entrano da quella parte? Iago ed Helena,” ha dichiarato Lorenzo, facendo chiaramente intendere il suo disappunto. E proprio questi due concorrenti, insieme ad altri, sono stati ripescati. Tra i quattro concorrenti rientrati, la più votata è stata Helena, con un impressionante 60% dei voti. Subito dopo, Jessica ha ottenuto il 16% dei voti.

I concorrenti Iago e Eva hanno rispettivamente ricevuto 13% e 8% dei voti, mentre Federica e Michael sono stati eliminati definitivamente, con solo l’2% e l’1% dei voti, rispettivamente.

Per Michael e Federica, la loro avventura nel Grande Fratello è ufficialmente finita. Questo segna la conclusione del loro percorso nel programma, mentre per gli altri concorrenti ripescati, la competizione continua. Il pubblico, come sempre, ha avuto un ruolo fondamentale nel ripescaggio, portando nuovi equilibri nella casa più famosa d’Italia.

L’atmosfera in casa è destinata a cambiare con l’arrivo di Helena e gli altri, e non mancheranno sicuramente nuove dinamiche tra i concorrenti. Il futuro di Lorenzo e Luca si fa ora più incerto, ma la sfida per la vittoria continua per tutti.